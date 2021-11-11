На тлі пандемії COVID-19 можливий спалах й іншої інфекції, – ВООЗ про нові загрози

Останній часом помітили менше зареєстрованих випадків захворювання на кір, у порівнянні з попередніми роками. Втім, ризик спалахів досі зростає.

Глобальний прогрес у боротьбі з кором під загрозою

Все це на тлі того, що збільшується кількість нещеплених, а також через прогалини в епіднагляді за захворюваннями. Про це повідомили у опублікованій доповіді Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) та Центрів з контролю та профілактики захворювань США (CDC).

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Так, у відомстві заявили, що протягом 2020 року понад 22 мільйони немовлят пропустили першу дозу вакцини від кору. Це на 3 мільйони більше, ніж у 2019 році.

Спалахи кору

Це стало найбільшим збільшенням за останні 20 років та створило небезпечні умови для виникнення спалахів. Погіршує ситуацію пандемія коронавірусу.

У порівнянні з попереднім роком, зареєстровані випадки кору знизилися більш ніж на 80% у 2020 році. Однак епіднагляд за цією недугою також погіршилася (кількість зразків, відправлених на лабораторні дослідження, стала найменшою за десятиліття).

Також кір стали помітно менше моніторити та звітувати про нього. Як наголосили у ВООЗ, це ставить під загрозу здатність країн запобігати спалахам цього дуже заразного захворювання.

Великі спалахи кору зафіксували у 26 країнах. На них у 2020 році припало 84% усіх зареєстрованих випадків.

Велика кількість невакцинованих дітей, спалахи кору, а також засоби виявлення та діагностики захворювань, спрямовані на підтримку заходів у відповідь на COVID-19, є чинниками, які збільшують ймовірність пов'язаних з кором смертей та серйозних ускладнень у дітей,

– сказав доктор медичних наук, глава Центру глобальної імунізації CDC Кевін Кейн.

Що відомо про кір

Кір є одним із найбільш заразних вірусів у світі, проте його майже повністю вдається стримувати за допомогою обов'язкової вакцинації у дитинстві.

За оцінкою CDC, за останні 20 років вакцина проти кору запобігла понад 30 мільйонам смертей у всьому світі, а смертність скоротилася з 1 мільйона 2 000 року до 60 тисяч 2020 року.

Загалом у 2020 році на кір заразилися понад 7,5 мільйонів осіб.

Кір – що це? Кір – небезпечне вірусне захворювання. Саме ця інфекція є однією із основних причин дитячої смертності у світі. Вірус дуже швидко поширюється – він передається при розмові, кашлі, чханні чи будь-якому тісному контакті з хворим. Як тільки у людини з’являються перші ознаки вірусу – вона вже поширює інфекцію. Інкубаційний період триває від 7 до 17 днів.

Кір: симптоми та інкубаційний період / Інфографіка 24 каналу

Також у Глобальній доповіді Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо боротьби з туберкульозом зазначається, що за останніх 10 років зросла смертність від цієї хвороби.

Вказується, що кількість жертв туберкульозу зросла з 1,4 до 1,5 мільйона осіб.