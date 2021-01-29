Точний перелік та кількість людей, яких вакцинують проти коронавірусу в Україні в першу чергу

Перший етап вакцинації в Україні повинен розпочатись уже в лютому 2021 року. В першу чергу вакцинуватимуть людей з критичним ризиком інфікування та розвитку хвороби.
Джерело: 24 канал
Під час пресбрифінгу 29 січня очільник МОЗ Максим Степанов назвав точні категорії людей, яких вакцинуватимуть проти коронавірусу в Україні в першу чергу.
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Під час першого етапу в Україні вакцинують 367 491 людину. Усі ці громадяни вже верифіковані.
Максим Степанов підкреслив, що в Україні буде 5 етапів вакцинації, які передбачають безкоштовний доступ до вакцини всім громадянам країни.
План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу