Це є найвищий показник у місті з початку пандемії. Попередній рекорд був 7 січня цього року. Тоді за добу зафіксували 2 520 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.

Також на тему: В Україні зросла захворюваність на коронавірус

У понеділок, 26 липня, виявили 1 429 нових випадків. Загалом у місті вже восьмий день поспіль виявляють понад тисячу нових випадків COVID.

Експерти у галузі охорони здоров’я попередили, що сезонні фактори, підвищена мобільність та поширення штамів коронавірусу призведуть до відновлення зростання кількості випадків COVID-19 цього літа.

Олімпіада та коронавірус