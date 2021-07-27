Це є найвищий показник у місті з початку пандемії. Попередній рекорд був 7 січня цього року. Тоді за добу зафіксували 2 520 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.
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У понеділок, 26 липня, виявили 1 429 нових випадків. Загалом у місті вже восьмий день поспіль виявляють понад тисячу нових випадків COVID.
Експерти у галузі охорони здоров’я попередили, що сезонні фактори, підвищена мобільність та поширення штамів коронавірусу призведуть до відновлення зростання кількості випадків COVID-19 цього літа.
Олімпіада та коронавірус
- Олімпійські ігри-2020 року через пандемію коронавірусу перенесли на один рік.
- Вони стартували 23 липня і триватимуть до 8 серпня на 42-х аренах.
- Близько 11 тисяч спортсменів з більш як 205 країн виступлять у 33 видах спорту і розіграють 339 комплектів нагород.
- Загальна кількість випадків коронавірусу на Олімпіаді з початку цього місяця склала 155.