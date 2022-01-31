Топ-5 симптомів Омікрону у вакцинованих
Джерело:Express
Штам Омікрон заразніший, аніж попередні мутації. Варіант також має відмінності у симптомах і може бути стійким до стандартного курсу вакцинації.
Cимптоми Омікрону відрізняються від Дельти
Вчені відзначили, що такі симптоми, як задуха, лихоманка та втрата нюху, наразі зустрічаються рідше.
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Натомість частіше люди скаржаться на симптоми, схожі на застуду, зокрема нежить, біль у горлі та постійне чхання, а також головний біль і кашель, особливо у людей, які були вакциновані.
Топ-5 симптомів Омікрону у вакцинованих:
- нежить;
- головний біль;
- втома;
- чхання;
- біль у горлі.
Утім, завдяки вакцинації, Омікрон викликає у щеплених значно легше захворювання, ніж Дельта та попередні штами.
Якщо ви або член сім’ї почуваєтеся погано, є велика ймовірність, що це може бути коронавірус, особливо якщо ви часто чхаєте. Ви повинні залишитися вдома і зробити тесту,
– зазначив очільник дослідження Тім Спектор.
Симптоми Омікрону / Дані: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
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