Торгівля тваринами у Китаї: у ВООЗ нова версія поширення коронавірусу

Міжнародна група експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я припускає, що походження коронавірусу може бути пов'язаним з торгівлею дикими тваринами у Китаї.

Цього тижня фахівці ВООЗ повинні оголосити доповідь про підсумки розслідування про походження коронавірусу в Ухані. Водночас це не остаточні результати, адже заплановані додаткові дослідження, зокрема, за межами КНР.

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Як з'явився COVID-19

Експерти ВООЗ розробили кілька основних гіпотез походження вірусу. На їхню думку, пряме попадання COVID-19 від кажанів на ринок морепродуктів в Ухані малоймовірне. Ймовірно, був ще проміжний переносник вірусу.

Також фахівці сумніваються і у штучному походженні вірусу, вони не підтримують версію про появу вірусу через витік з лабораторії.

Нагадаємо, експерти ВООЗ з початку року розслідували походження вірусу в китайському місті Ухань.

Версії передачі вірусу людині

Носіями збудника SARS-CoV-2 науковці визнали кажанів, а у поширенні вірусу могли зіграти свою роль вівери – невеликі хижі ссавці, поширені у тропіках і субтропіках Азії та Африки. Ці два види, ймовірно, зіткнулися на тваринних ринках.

За словами вчених, найімовірніше, спалах COVID-19 розвивався за таким сценарієм.

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