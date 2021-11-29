Так, за неділю 28 листопада щеплення проти коронавірусу отримали 93 970 людей. 31 069 з них отримали лише першу дозу.
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Тим часом 62 901 українець отримав завершальну, другу дозу вакцини.
Щеплення проводились 663 мобільними бригадами з імунізації, у 3 112 пунктах щеплення та у 480 центрах вакцинації населення.
Загальні темпи вакцинації в країні
Від початку вакцинальної кампанії, яка розпочалась 24 лютого 2021 року, щеплення проти коронавірусу отримали 13 320 532 людини. 13 320 530 з них отримали першу дозу. Натомість повністю імунізовані та отримали 2 дози – 10 967 700 людей.
Загалом в Україні провели 24 288 230 щеплень (і першою, і другою дозою).
Які препарати обирали українці
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Coronavac – 4 375 981,
- Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 5 583 590,
- AstraZeneca – 1 587 469,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,
- Moderna – 1 265 625.
Як записатися на вакцинацію
- Через сімейного лікаря,
- Сервіс Helsi,
- За номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19,
- Прийти та стати в живу чергу.
Вакцинуватися – дуже просто. Для цього не обов'язково мати заключену декларацію з лікарем – достатньо взяти з собою паспорт та ІПН. Якщо ж ви маєте сімейного лікаря, то жодних документів з собою брати не потрібно, оскільки вся необхідна інформація вже є в базі.