Традиційно для вихідних: темпи вакцинації проти коронавірусу в Україні значно знизились

В середньому в Україні проти коронавірусу щодня вакцинують близько 250 тисяч людей. Але на вихідні темпи COVID-вакцинації значно знижуються.

Так, за неділю 28 листопада щеплення проти коронавірусу отримали 93 970 людей. 31 069 з них отримали лише першу дозу.

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Тим часом 62 901 українець отримав завершальну, другу дозу вакцини.

Щеплення проводились 663 мобільними бригадами з імунізації, у 3 112 пунктах щеплення та у 480 центрах вакцинації населення.

Загальні темпи вакцинації в країні

Від початку вакцинальної кампанії, яка розпочалась 24 лютого 2021 року, щеплення проти коронавірусу отримали 13 320 532 людини. 13 320 530 з них отримали першу дозу. Натомість повністю імунізовані та отримали 2 дози – 10 967 700 людей.

Загалом в Україні провели 24 288 230 щеплень (і першою, і другою дозою).

Які препарати обирали українці

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 4 375 981,

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 5 583 590,

AstraZeneca – 1 587 469,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 265 625.