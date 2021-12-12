Традиційно у вихідні дні вакцинується менша кількість людей. Так, у суботу 11 грудня щеплення проти COVID-19 отримали всього 83 256 мешканців країни.
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27 143 з них отримали першу дозу препарату. Натомість завершальну, другу дозу, отримали 56 113 людей. Більшість з них обирали вакцину від компаній Pfizer та BioNTech.
Щеплення проводились 587 мобільними бригадами з імунізації у 2 973 пунктах щеплення та у 487 центрах вакцинації населення.
Загальна статистика вакцинації в Україні
Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу вакцинувалися 14 114 894 людей. 14 114 892 з них отримали щонайменше одну дозу вакцини. Натомість повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 420 911 людей.
Загалом і першою, і другою дозами в країні провели 26 535 803 COVID-щеплення.
Які препарати обирали українці
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 5 950 703,
- Coronavac – 4 631 022,
- AstraZeneca – 1 602 481,
- Moderna – 1 422 821,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу
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