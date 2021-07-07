Трансплантація калу може виявитися перспективним методом лікування COVID-19

Трансплантація кишкової мікробіоти виявилася пов'язаною з незвичайно швидким зникненням симптомів COVID-19 у двох пацієнтів. Цей метод дослідять детальніше.

Трансплантація мікробіоти

Трансплантація фекальної мікробіоти (фекальна трансплантація) – метод лікування, при якому хвора людина отримує пересадку корисних бактерій з товстого кишківника здорової людини. Вона зарекомендувала себе як ефективне лікування інфекції, яку викликають клостридії (Clostridium difficile). При цій інфекції розвивається важкий ентероколіт.

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Вчені описали два випадки інфікування коронавірусом SARS-CoV-2 пацієнтів, які отримали пересадку кишкової мікробіоти через клостридії. Симптоми COVID-19 у них з'явилися незабаром після процедури.

Пацієнт №1

У першого пацієнта, чоловіка 80 років, через рецидивуючу інфекції C difficile розвинувся сепсис і пневмонія. Йому провели тест на COVID-19 (який виявився позитивним) після того, як у нього піднялася температура і з'явилися в крові маркери запалення. Чоловікові призначили лікування ремдесивіром і плазмою з антитілами проти коронавірусу.

У дослідженнях призначені пацієнту методи лікування COVID-19 прискорювали одужання лише трохи. Однак через два дні після отримання трансплантації кишкової мікробіоти у пацієнта несподівано зникли симптоми вірусної інфекції.

Пацієнт №2

Другому пацієнту було 19 років. Трансплантація мікробіоти йому призначили через C difficile з неспецифічним виразковим колітом. COVID-19 у нього діагностували через 15 годин після процедури, його симптоми були схожі з симптомами першого пацієнта. Після двох нападів лихоманки симптоми зникли без додаткового лікування.

Після того, як пацієнти захворіли на COVID-19, вчені провели аналіз калу обох пацієнтів на коронавірус. Це потрібно було зробити, щоб виключити зараження при трансплантації. Тести виявилися негативними.

Ці дані дозволяють нам припустити, що вплив на кишковий мікробіом заслуговує подальшого вивчення в якості імунної стратегії при COVID-19,

– написали автори клінічного звіту.

Вони планують провести клінічне дослідження фекальної трансплантації як додаткової терапії при коронавірусній інфекції.