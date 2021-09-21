Законопроєкт №5831 за основу прийняли під час засідання Ради 21 вересня. Повідомляють, що метою є забезпечення конституційного та природного права людини на життя та охорону здоров'я.
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Зміни вносять до:
- Закону України "Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині";
- "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення".
Також зазначили, що планують так врегулювати питання щодо переходу з 1 квітня 2023 року на фінансування лікування методом трансплантації. Робитимуть це за Програмою медичних гарантій.
Зокрема, законопроєкт пропонує:
- уточнити термінологію закону та основні принципи здійснення трансплантації;
- уповноважити МОЗ на затвердження умов та порядків вилучення, зберігання, тестування, обробки й використання окремих анатомічних матеріалів;
- розширити коло осіб, уповноважених законом на ухвалення рішення щодо порядку проведення вилучення анатомічних матеріалів, вибору реципієнта, проведення трансплантації та здійснення діяльності, пов’язаної з трансплантацією;
- надати можливість використання сучасних засобів комунікації для волевиявлення громадян у сфері трансплантації (електрона згода);
- уточнити окремі положення процедури надання згоди на донорство, у тому числі вилучити положення щодо можливості призначення особою свого повноважного представника для надання згоди на посмертне донорство після її смерті тощо.
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Трансплантація в Україні
- Операції з трансплантації органів в Україні стали можливими з квітня 2019 року, відколи набув чинності закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині". Він, зокрема, регулює пересадку органів від померлої людини.
- У 2019 році в Ковелі вперше за 15 років трансплантували серце. Для операції пацієнта везли з Києва.
- 4 липня 2020 року у Львові зробили потрійну операцію з трансплантації: пересадили серце та дві нирки.
- Наприкінці грудня львівські лікарі провели першу в західній Україні операцію з трансплантації печінки.
- А у квітні українські лікарі вперше за 13 років пересадили кістковий мозок.
- Упродовж 2021 року в Україні запланували зробити щонайменше 250 операцій з трансплантації органів.