Трансплатнація органів: Україна стала на крок ближче до спрощення процедури

Верховна Рада прийняла законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів. Вони регулюють питання трансплантації органів людині зі спрощення донорства й пересадки органів.

Законопроєкт №5831 за основу прийняли під час засідання Ради 21 вересня. Повідомляють, що метою є забезпечення конституційного та природного права людини на життя та охорону здоров'я.

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Зміни вносять до:

Закону України "Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині";

"Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення".

Також зазначили, що планують так врегулювати питання щодо переходу з 1 квітня 2023 року на фінансування лікування методом трансплантації. Робитимуть це за Програмою медичних гарантій.

Зокрема, законопроєкт пропонує:

уточнити термінологію закону та основні принципи здійснення трансплантації;

уповноважити МОЗ на затвердження умов та порядків вилучення, зберігання, тестування, обробки й використання окремих анатомічних матеріалів;

розширити коло осіб, уповноважених законом на ухвалення рішення щодо порядку проведення вилучення анатомічних матеріалів, вибору реципієнта, проведення трансплантації та здійснення діяльності, пов’язаної з трансплантацією;

надати можливість використання сучасних засобів комунікації для волевиявлення громадян у сфері трансплантації ( електрона згода );

); уточнити окремі положення процедури надання згоди на донорство, у тому числі вилучити положення щодо можливості призначення особою свого повноважного представника для надання згоди на посмертне донорство після її смерті тощо.

Програма медичних гарантій має забезпечувати оплату більшості лікування та діагностики українців із держбюджету. Проте часто пацієнти скаржаться, що в реальності вона не працює і з них усе одно вимагають гроші за проведення операцій чи обстеження.

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