Трансплатнація органів: Україна стала на крок ближче до спрощення процедури
21 вересня 2021 , 16:13Читать новость на русском
Джерело:Верховна Рада
Верховна Рада прийняла законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів. Вони регулюють питання трансплантації органів людині зі спрощення донорства й пересадки органів.
Законопроєкт №5831 за основу прийняли під час засідання Ради 21 вересня. Повідомляють, що метою є забезпечення конституційного та природного права людини на життя та охорону здоров'я.
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Зміни вносять до:
- Закону України "Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині";
- "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення".
Також зазначили, що планують так врегулювати питання щодо переходу з 1 квітня 2023 року на фінансування лікування методом трансплантації. Робитимуть це за Програмою медичних гарантій.Довідка. Програма медичних гарантій має забезпечувати оплату більшості лікування та діагностики українців із держбюджету. Проте часто пацієнти скаржаться, що в реальності вона не працює і з них усе одно вимагають гроші за проведення операцій чи обстеження.
Зокрема, законопроєкт пропонує:
- уточнити термінологію закону та основні принципи здійснення трансплантації;
- уповноважити МОЗ на затвердження умов та порядків вилучення, зберігання, тестування, обробки й використання окремих анатомічних матеріалів;
- розширити коло осіб, уповноважених законом на ухвалення рішення щодо порядку проведення вилучення анатомічних матеріалів, вибору реципієнта, проведення трансплантації та здійснення діяльності, пов’язаної з трансплантацією;
- надати можливість використання сучасних засобів комунікації для волевиявлення громадян у сфері трансплантації (електрона згода);
- уточнити окремі положення процедури надання згоди на донорство, у тому числі вилучити положення щодо можливості призначення особою свого повноважного представника для надання згоди на посмертне донорство після її смерті тощо.
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Трансплантація в Україні
- Операції з трансплантації органів в Україні стали можливими з квітня 2019 року, відколи набув чинності закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині". Він, зокрема, регулює пересадку органів від померлої людини.
- У 2019 році в Ковелі вперше за 15 років трансплантували серце. Для операції пацієнта везли з Києва.
- 4 липня 2020 року у Львові зробили потрійну операцію з трансплантації: пересадили серце та дві нирки.
- Наприкінці грудня львівські лікарі провели першу в західній Україні операцію з трансплантації печінки.
- А у квітні українські лікарі вперше за 13 років пересадили кістковий мозок.
- Упродовж 2021 року в Україні запланували зробити щонайменше 250 операцій з трансплантації органів.