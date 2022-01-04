Однак батьки можуть не надати цьому великого значення. Дитячий ортопед Віктор Кирейко розповів, коли потрібно негайно звертатися до лікаря, адже все може бути набагато серйозніше, ніж здається на перший погляд.

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Травма голови: коли іти до лікаря

Варто зауважити, що деякі симптоми можуть з'явитись у дитини відразу після травми голови, інші – за 1 – 2 доби.

Тому існують так звані червоні прапорці, тобто прояви хвороби, коли потрібна допомога медиків. Зокрема, такі:

втрата свідомості;

дитина не може впізнати знайомих людей або місце, де вона перебуває;

існує будь-яка неадекватна поведінка (наприклад, невмотивоване збудження);

дитина постійно сонна або її важко розбудити;

головний біль, який посилюється або не проходить протягом кількох годин;

зіниці виражено різного розміру при однаковому освітленні;

слабкість та оніміння;

порушення координації рухів (нестійкість під час ходьби, неможливість нормально користуватися звичайними предметами, а саме ложкою, чашкою, ручкою тощо);

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Інші серйозні прояви

Також ви можете спостерігати за дитиною порушення мови. Дитина страждає на нудоту або блювання. У деяких трапляються судоми та втрачається апетит.

Важливо! Якщо ви помітили будь-який із цих симптомів у вашої дитини – потрібно відразу звертатися до лікаря.