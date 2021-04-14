Травма голови серйозно підвищує ризик інсульту

Джерело:MedicalXpress
Черепно-мозкові травми (ЧМТ) має не менше 60 мільйонів осіб щорічно у всьому світі. Огляд досліджень показав, що в перші місяці після черепно-мозкової травми людині потрібна активна профілактика інсульту.
Раніше дослідники вже пов'язували ЧМТ зі збільшенням ризику розвитку деменції, хвороби Паркінсона, епілепсії та деяких інших хвороб. Крім цього, вчені висловлювали припущення, що травми можна вважати незалежним чинником ризику розвитку інсультів.
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Автори нової наукової роботи провели огляд 18 досліджень зв'язку ЧМТ та інсульту, зроблених в чотирьох страх.
Це важлива інформація, оскільки велика частина ЧМТ (70-90%) протікає легко. Вчені підкреслюють, що до них потрібно ставитися серйозно, навіть якщо пацієнти швидко одужують.
Дослідження, включені в огляд, показали, що приймання деяких препаратів знижував ризик інсульту після ЧМТ. До таких ліків відносяться антикоагулянти, статини, антагоністи вітаміну К. Вживання деяких видів антидепресантів, навпаки, було пов'язано зі збільшенням ризику.
Науковці стверджують, що людей, які отримали ЧМТ, потрібно інформувати про можливі їх наслідки. Медпрацівники мають розповідати, як знизити ризик інсульту і як розпізнати цей небезпечний стан.