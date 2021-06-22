Хвороба не є протипоказом

За словами речника Міністерства охорони здоров'я Роман Борща, якщо людина перехворіла на коронавірус – це не протипоказання до вакцинації.

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Якщо людина перехворіла і мала COVID-19 в анамнезі, це не означає, що вона може отримати тільки одну дозу вакцини. Якщо, згідно з інструкцією виробника, вакцина потребує введення двох дох препарату, необхідно робити дві дози,

– пояснив Роман Борщ.

Зверніть увагу! Вакцинуватися проти COVID-19 можна за 28 днів після появи перших симптомів чи лабораторного підтвердження діагнозу.

При цьому людям, які перехворіли на коронавірусну хворобу, можна відтермінувати вакцинацію на пів року в умовах дефіциту вакцини.

Які терміни введення другої дози

Comirnaty (Pfizer / BioNTech) – між дозами має минути від 21 до 28 днів.

CoronaVac (Sinovac Biotech) – 28 днів між уколами.

Covishield і SKBio (AstraZeneca) – бажано, щоб від 1 до 2 дози пройшло 12 тижнів.

Що робити, якщо не вдається зробити другий укол вчасно?

Для вакцин від Sinovac Biotech та AstraZeneca – на 7 днів раніше рекомендованого інтервалу.

Для вакцини від Pfizer-BioNTech – треба робити другий укол саме в період між 21 та 28 днем після першого. Але якщо зробити другий укол раніше або пізніше, людину таки вважатимуть повністю вакцинованою.

Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Втім, найпізніший термін введення другої дози вакцини проти COVID-19 наразі не визначено. Це означає, що другий укол, навіть якщо людина його пропустила, треба зробити за першої ж нагоди.

Темпи вакцинації проти COVID- 19 в Україні

Від початку вакцинальної кампанії в Україні проти коронавірусу вакцинувалися 1 732 613 людей. 1 732 611 з них отримали 1 дозу вакцини. Натомість повністю імунізовані та отримали 2 дози – 362 847 людей.

За минулу добу, 21 червня, в Україні проти коронавірусу вакцинували 8 966 людей.

МОЗ нагадали, що нині розпочинається вакцинація організованих колективів, які мають у своєму штаті понад 50 осіб, охочих щепитися.

Вакцинувати будуть препаратом Comirnaty від Pfizer-BioNTech. Друга доза цієї вакцини передбачена через 21 день після введення першої.

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