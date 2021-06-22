Хвороба не є протипоказом
За словами речника Міністерства охорони здоров'я Роман Борща, якщо людина перехворіла на коронавірус – це не протипоказання до вакцинації.
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Якщо людина перехворіла і мала COVID-19 в анамнезі, це не означає, що вона може отримати тільки одну дозу вакцини. Якщо, згідно з інструкцією виробника, вакцина потребує введення двох дох препарату, необхідно робити дві дози,
– пояснив Роман Борщ.
При цьому людям, які перехворіли на коронавірусну хворобу, можна відтермінувати вакцинацію на пів року в умовах дефіциту вакцини.
Які терміни введення другої дози
- Comirnaty (Pfizer / BioNTech) – між дозами має минути від 21 до 28 днів.
- CoronaVac (Sinovac Biotech) – 28 днів між уколами.
- Covishield і SKBio (AstraZeneca) – бажано, щоб від 1 до 2 дози пройшло 12 тижнів.
Що робити, якщо не вдається зробити другий укол вчасно?
- Для вакцин від Sinovac Biotech та AstraZeneca – на 7 днів раніше рекомендованого інтервалу.
- Для вакцини від Pfizer-BioNTech – треба робити другий укол саме в період між 21 та 28 днем після першого. Але якщо зробити другий укол раніше або пізніше, людину таки вважатимуть повністю вакцинованою.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
Темпи вакцинації проти COVID- 19 в Україні
Від початку вакцинальної кампанії в Україні проти коронавірусу вакцинувалися 1 732 613 людей. 1 732 611 з них отримали 1 дозу вакцини. Натомість повністю імунізовані та отримали 2 дози – 362 847 людей.
За минулу добу, 21 червня, в Україні проти коронавірусу вакцинували 8 966 людей.
МОЗ нагадали, що нині розпочинається вакцинація організованих колективів, які мають у своєму штаті понад 50 осіб, охочих щепитися.
Вакцинувати будуть препаратом Comirnaty від Pfizer-BioNTech. Друга доза цієї вакцини передбачена через 21 день після введення першої.