Системі охорони здоров'я треба готуватися до підйому захворюваності на COVID-19, – Кошалко

В Україні усі області перейшли в зелену зону карантинних обмежень. Однак системі охорони здоров'я варто готуватися до чергового зростання захворюваності на COVID-19.

Завідувачка відділу організації епіднагляду Центру громадського здоров'я Оксана Кошалко розповіла, що попри значене пом'якшення карантину, українцям не варто розслаблятися. Усе через те, що захворюваність на коронавірус є циклічною

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Українцям варто активно вакцинуватися

За словами Кошалко, наразі в Україні відбувається чергове зменшення кількості хворих на COVID-19. Однак вона зауважила, що саме зараз найкращий час для того, щоб вакцинуватися, адже рано чи пізно захворюваність зростатиме.

Як розповіла Кошалко, саме від кількості вакцинованих осіб залежатиме важкість перебігу коронавірусу в майбутньому.

Розслаблятися не варто, потрібно вакцинуватися. Варто в тому числі системі охорони здоров'я готуватися до можливого майбутнього підйому. Будемо сподіватися, що він не буде настільки значним, як навесні,

– розповіла Кошалко.

Препарат цієї партії використають для щеплення людей з перших 3 етапів вакцинації.

В Україну 9 червня доставили 66 тисяч доз вакцини Pfizer/BioNTTech.

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В Україні суттєво послабили карантинні обмеження. Зокрема, ресторанам та кафе дозволили працювати цілодобово. Крім того, тепер можна організовувати концерти та масові заходи.

За даними МОЗ, усі області України 9 червня стали "зеленими".

Впродовж доби 8 червня на коронавірус захворіли 1 385 людей. Серед них – 57 дітей та 74 медпрацівники. Водночас за весь час пандемії в Україні захворіли 2 218 039 людей.



Правила зеленої зони / Інфографіка 24 каналу