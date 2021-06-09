Системі охорони здоров'я треба готуватися до підйому захворюваності на COVID-19, – Кошалко

В Україні усі області перейшли в зелену зону карантинних обмежень. Однак системі охорони здоров'я варто готуватися до чергового зростання захворюваності на COVID-19.
Завідувачка відділу організації епіднагляду Центру громадського здоров'я Оксана Кошалко розповіла, що попри значене пом'якшення карантину, українцям не варто розслаблятися. Усе через те, що захворюваність на коронавірус є циклічною
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Українцям варто активно вакцинуватися
За словами Кошалко, наразі в Україні відбувається чергове зменшення кількості хворих на COVID-19. Однак вона зауважила, що саме зараз найкращий час для того, щоб вакцинуватися, адже рано чи пізно захворюваність зростатиме.
Як розповіла Кошалко, саме від кількості вакцинованих осіб залежатиме важкість перебігу коронавірусу в майбутньому.
Розслаблятися не варто, потрібно вакцинуватися. Варто в тому числі системі охорони здоров'я готуватися до можливого майбутнього підйому. Будемо сподіватися, що він не буде настільки значним, як навесні,
– розповіла Кошалко.
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COVID-19 в Україні: коротко
- В Україні суттєво послабили карантинні обмеження. Зокрема, ресторанам та кафе дозволили працювати цілодобово. Крім того, тепер можна організовувати концерти та масові заходи.
- За даними МОЗ, усі області України 9 червня стали "зеленими".
- Впродовж доби 8 червня на коронавірус захворіли 1 385 людей. Серед них – 57 дітей та 74 медпрацівники. Водночас за весь час пандемії в Україні захворіли 2 218 039 людей.