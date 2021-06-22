Епідеміологиня Наталія Виноград розповіла, що питання поширення штаму Delta в Україні вже найближчим часом є дуже актуальним. Саме через цей варіант коронавірусу виникає висока настороженість та розуміння небезпеки.
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Чому ризик зараження високий
За словами Виноград, українці мають бути готові до поширення нових варіантів коронавірусу. Водночас Україна має великі міграційні процеси з Росією, а саме там зараз активно поширюється штам Delta.
Ризик занесення з Росії однозначно існує. З цим треба рахуватися і до того треба готуватися,
– наголосила експертка ВООЗ.
Виноград також зауважила, що зараз дуже швидко змінюється ситуація. Зважаючи на це, українці повинні дотримуватися усіх необхідних карантинних вимог та повернутися до надійних заходів захисту.
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Штам Delta: що відомо
- Delta-варіант COVID-19, який вперше зареєстрували в Індії, виявили вже в 74 країнах. Експерти занепокоєні, що він може стати домінантним у всьому світі.
- Найчастіше пацієнти, інфіковані штамом Delta, скаржаться на загальне нездужання, високу температуру, головний біль, кашель нежить та біль у горлі.
- Дослідники також проаналізували ефективність вакцинації проти штаму з Індії. Вони повідомили, що препарати від Oxford/AstraZeneca і Pfizer-BioNTech ефективні для зниження ризику зараження і госпіталізації з Delta-штамом.