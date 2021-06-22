До цього треба готуватися, – епідеміологиня про ризик занесення з Росії Delta-варіанту COVID-19

У світі активно поширюється Delta-варіант коронавірусу, який вже виявили у понад 74 країнах світу. Однак Україні варто бути готовою до занесення такого штаму з Росії, адже там він вже спричиняє чверть нових випадків захворювання.

Епідеміологиня Наталія Виноград розповіла, що питання поширення штаму Delta в Україні вже найближчим часом є дуже актуальним. Саме через цей варіант коронавірусу виникає висока настороженість та розуміння небезпеки.

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Чому ризик зараження високий

За словами Виноград, українці мають бути готові до поширення нових варіантів коронавірусу. Водночас Україна має великі міграційні процеси з Росією, а саме там зараз активно поширюється штам Delta.

Ризик занесення з Росії однозначно існує. З цим треба рахуватися і до того треба готуватися,

– наголосила експертка ВООЗ.

За даними НАН, у Росії дуже швидко поширився штам Delta, а це є загрозою й для України. Зокрема, стрімке зростання захворюваності сконцентроване у Москві та Санкт-Петербурзі.

Виноград також зауважила, що зараз дуже швидко змінюється ситуація. Зважаючи на це, українці повинні дотримуватися усіх необхідних карантинних вимог та повернутися до надійних заходів захисту.

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