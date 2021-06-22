До цього треба готуватися, – епідеміологиня про ризик занесення з Росії Delta-варіанту COVID-19

22 червня 2021 , 15:18
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Джерело:

24 канал

У світі активно поширюється Delta-варіант коронавірусу, який вже виявили у понад 74 країнах світу. Однак Україні варто бути готовою до занесення такого штаму з Росії, адже там він вже спричиняє чверть нових випадків захворювання.

Епідеміологиня Наталія Виноград розповіла, що питання поширення штаму Delta в Україні вже найближчим часом є дуже актуальним. Саме через цей варіант коронавірусу виникає висока настороженість та розуміння небезпеки.

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Чому ризик зараження високий 

За словами Виноград, українці мають бути готові до поширення нових варіантів коронавірусу. Водночас Україна має великі міграційні процеси з Росією, а саме там зараз активно поширюється штам Delta.

Ризик занесення з Росії однозначно існує. З цим треба рахуватися і до того треба готуватися,
– наголосила експертка ВООЗ.

Довідка. За даними НАН, у Росії дуже швидко поширився штам Delta, а це є загрозою й для України. Зокрема, стрімке зростання захворюваності сконцентроване у Москві та Санкт-Петербурзі.

Виноград також зауважила, що зараз дуже швидко змінюється ситуація. Зважаючи на це, українці повинні дотримуватися усіх необхідних карантинних вимог та повернутися до надійних заходів захисту. 

Епідеміологиня розповіла про Delta-варіанту COVID-19: дивіться відео

Штам Delta: що відомо

  • Delta-варіант COVID-19, який вперше зареєстрували в Індії, виявили вже в 74 країнах. Експерти занепокоєні, що він може стати домінантним у всьому світі.
  • Найчастіше пацієнти, інфіковані штамом Delta, скаржаться на загальне нездужання, високу температуру, головний біль, кашель нежить та біль у горлі.
  • Дослідники також проаналізували ефективність вакцинації проти штаму з Індії. Вони повідомили, що препарати від Oxford/AstraZeneca і Pfizer-BioNTech ефективні для зниження ризику зараження і госпіталізації з Delta-штамом.
Автор: Тетяна Кійовська