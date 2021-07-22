Тести на антитіла – це марне витрачання грошей

Небезпека полягає в тому, що такий тест може дати людині ілюзію захисту. Річ у тім, що точність такого тестування досить хитка.

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Наукові дослідження все частіше свідчать про те, що концентрація антитіл до коронавірусу в крові перехворілих та вакцинованих має дуже опосередкований стосунок до рівня захисту від коронавірусу.

Антитіла – це лише половина картини. Є ще клітинна імунна відповідь, яка зберігається довше та яку тест на антитіла не визначить,

– розповів молекулярний біолог Костянтин Андрєєв.

Іншими словами, у вас може бути низький рівень антитіл, але при цьому хороший захист від вірусу, який формує клітинний імунітет.

Зверніть увагу! А може бути й навпаки. Зокрема, перша доза препарату може створити різкий сплеск рівня антитіл, але імунітет все ще буде слабким, сформується він лише тоді, коли в роботу вступлять інші захисні механізми.

Мутації вірусу теж посилюють неточність тестів на антитіла

Той факт, що вірус продовжує мутувати, лише підсилює невизначеність.

Учені поки що не можуть підтвердити, що антитіла, вироблені організмом після одужання, або внаслідок вакцинації, будуть такими ж ефективними проти нових штамів.

Нещодавно у Science опублікували дослідження, яке свідчить про те, що плазма крові пацієнтів, що видужали від коронавірусу, справляється з новими варіантами вірусу значно гірше.

Вчені наголосили, що не варто сподіватись на дію антитіл, рекомендація вакцинуватись стосується усіх – незалежно від того, чи хворіли ви. Вакцинація – єдиний спосіб профілактики COVID-19.