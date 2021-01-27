Чи треба вагітним вакцинуватись проти коронавірусу: відповідь ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я попередила, що наразі недостатньо даних про те, як вакцини вплинуть на організм вагітної жінки. Зокрема, йдеться про сертифіковану ВООЗ вакцину від Pfizer, а також препарат від Moderna.

Джерело: УП Життя

Обидві вакцини нові на ринку, бо містять такі собі генетичні інструкції, які допомагають нашому імунітету захиститись від вірусу. Вакцина Sinovac, про яку домовилась Україна, має дещо інший механізм дії. Там використовують ослаблену або деактивовану форму патогену, але досліджень наразі теж замало, аби рекомендувати її для вакцинації вагітних.

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ВООЗ не рекомендує вакцинуватись вагітним

Разом з тим, у ВООЗ вважать, що немає підстав вважати, що під час вагітності можуть бути проблеми через цю вакцину.

У вагітних вищий ризик важкого перебігу COVID-19, але застосовувати генетичну вакцину вагітним жінкам наразі не рекомендується,

– йдеться в заяві організації.

Однак, якщо вагітні жінки входять у групи ризику зараження, зокрема медпрацівники – тоді вакцинація можлива й виправдана.



Вакцина, ймовірно, безпечна для вагітних, втім досліджень, які б це підтвердили чи спростували – не було Фото Unsplash

Як досліджують безпечність вакцини для вагітних

Наразі наукова спільнота має досить обмежені дані з досліджень щодо токсичності генетичних вакцин проти COVID-19 для тварин та їхньої репродуктивної системи.

Тим часом

Наразі плануються дослідження на вагітних. Про це повідомили у Центрі з контролю та профілактики захворювань в США (CDC).

Кому не рекомендують вакцинуватись проти COVID-19 (Moderna та Pfizer):