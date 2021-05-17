У МОЗ нагадують, що якщо ви перехворіли на COVID-19 в безсимптомній, легкій чи важкій формі, ваш організм вже познайомився з коронавірусом SARS-CoV-2 та виробив до нього імунітет.

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Імунітет, вироблений в такий спосіб, називається набутим природним.

Але такий імунітет після перенесеного COVID-19 не гарантує того, що ви не захворієте знову на цю інфекцію. І важкість нового захворювання не залежить від того, як ви хворіли на COVID-19 раніше,

– повідомили у міністерстві.

Щеплені люди рідше хворіють на коронавірус

Однак імунітет, який розвивається після вакцинації, надає надійніший захист від коронавірусної хвороби. У МОЗ наголосили, що вакциновані люди дуже рідко хворіють на COVID-19.

"А якщо таке трапляється, то переносять хворобу набагато легше і з меншою кількістю ускладнень.

Це відбувається тому, що вакцини краще стимулюють утворення антитіл та Т-клітин, які знешкоджують вірус", – йдеться у повідомленні.

Вакцинуватися можна через 4 тижні після інфікування COVID-19

Відтак експерти рекомендують, що навіть при перенесеному COVID-19 варто пройти вакцинацію та забезпечити кращий імунітет.

Після перенесеної хвороби вакцинація може бути відкладена на період до 6 місяців, протягом яких рідко повідомляється про повторні випадки COVID-19. За наявності достатньої кількості вакцин можна вакцинуватися раніше – вже через 4 тижні після перших симптомів хвороби. Робити тест на антитіла до COVID-19 перед щепленням не потрібно,

– додали у МОЗ.