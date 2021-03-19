Чи треба вакцинуватися від COVID-19, якщо вже перехворів: пояснення експерта

Вакцинація тих, хто перехворів, є абсолютно безпечною. І робити щеплення у таких випадках потрібно. Чому це важливо і як довго слід чекати після одужання, пояснив дитячий інфекціоніст, член Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій під час пресконференції "Антитіла COVID-19: чи варто розслаблятися?"

Це стосується і тих випадків, коли хвороба перебуває в інкубаційному періоді: людина інфікована, але у неї ще не з’явилися симптоми. Проте в такій ситуації ще достеменно невідомо, чи подіє вакцина.

До теми Наявність антитіл не є гарантією, що ви не захворієте на COVID-19 повторно, – ЦГЗ

Вже є дані, що люди, які перенесли захворювання й мають антитіла на будь-якому рівні, все одно повторно хворіють. Так, в Україні станом на 16 березня зафіксовано понад 1300 випадків повторного інфікування COVID-19.

Тому експерти не рекомендують визначати антитіла до та після вакцинації з двох причин:

наука ще не встановила кількість антитіл, яка б давала точну гарантію безпеки;

тест-системи для визначення антитіл – не стандартизовані (у різних лабораторіях можуть бути різні результати).

Крім того, що щеплення убезпечує від інфікування або ж значно полегшує перебіг хвороби, є підстави вважати, що це ще й сприяє сповільненню поширення вірусу. Зокрема, такі дані надають Ізраїль, який вже охопив понад 70% населення другою дозою вакцини, та Британія.

У тих, хто захворів після вакцинації, кількість вірусу у дихальних шляхах значно менша, ніж у невакцинованих. Якщо ж у людини не розвиваються симптоми (вона не кашляє, наприклад), то ми маємо гіпотезу, що це негативно впливає на поширення вірусу,

– пояснив Федір Лапій.

Через який час після одужання можна вакцинуватися?

Після того, як закінчився період заразності. У залежності від того, як проявлявся COVID-19, йдеться про щонайменше 14 днів. Тобто, якщо період ізоляції завершився, можна йти та робити щеплення.

Проте зараз фахівці рекомендують тим, хто вже перехворів, відтермінувати вакцинацію хоча б на 6 місяців з часу інфікування – випадки повторного зараження за цей період трапляються вкрай рідко. А завдання медичної системи сьогодні – у першу чергу провакцинувати тих, хто ще не мав зустрічі з COVID-19.

Якщо медпрацівник, який нещодавно перехворів на COVID-19, бажає захистити себе ще й шляхом вакцинації, то він може зробити це після того, як будуть задоволені потреби його колег, які не хворіли. Ми не маємо жодних заперечень, щоб людина отримала цю дозу додатково,

– зазначає експерт.

Щодо того, скільки доз вакцини потребують ті, хто вже зіштовхувалися з вірусом, наразі тривають дискусії. Німеччина та США, наприклад, прийняли рішення, що у таких випадках достатньо однієї дози. З медичної точки зору, наголошує фахівець, це обгрунтовано.