Треба вже впроваджувати обмеження, – епідеміолог про те, як запобігти спалаху COVID-19

Міністерство охорони здоров'я напрацьовує 3 плани перебігу нової хвилі коронавірусу. Однак в державі вже необхідно впроваджувати карантинні обмеження.

Про це заявив лікар-епідеміолог Андрій Александрін. За його словами, державі вже потрібно брати на себе відповідальність за ситуацію із захворюваністю.

До теми МОЗ розглядає 3 сценарії третьої хвилі коронавірусу

Як відтермінувати спалах COVID-19

Александрін розповів, що наразі єдина можливість врятувати здоров'я громадян чи мінімізувати ризики зараження COVID-19 – вакцинація. Однак у цьому питання варто чітко дивитися на те, скільки відсотків населення вже отримали щеплення.

Наразі в Україні цей показник становить менше ніж 6%, тому поки він жодним чином не впливає на вироблення колективного імунітету в державі. Зважаючи на це, розслаблятися не варто.

Потрібно на сьогодні вже частково впроваджувати заходи обмежувального характеру,

– наголосив епідеміолог.

Дізнайтеся більше Піковий рівень захисту: у МОЗ розповіли, в який період вакцина діє найкраще

Александрін розповів про ситуацію з COVID-19 в Україні: дивіться відео



COVID-19 в Україні: останні новини