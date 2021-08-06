Треба вже впроваджувати обмеження, – епідеміолог про те, як запобігти спалаху COVID-19
Джерело:24 канал
Міністерство охорони здоров'я напрацьовує 3 плани перебігу нової хвилі коронавірусу. Однак в державі вже необхідно впроваджувати карантинні обмеження.
Про це заявив лікар-епідеміолог Андрій Александрін. За його словами, державі вже потрібно брати на себе відповідальність за ситуацію із захворюваністю.
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Як відтермінувати спалах COVID-19
Александрін розповів, що наразі єдина можливість врятувати здоров'я громадян чи мінімізувати ризики зараження COVID-19 – вакцинація. Однак у цьому питання варто чітко дивитися на те, скільки відсотків населення вже отримали щеплення.
Наразі в Україні цей показник становить менше ніж 6%, тому поки він жодним чином не впливає на вироблення колективного імунітету в державі. Зважаючи на це, розслаблятися не варто.
Потрібно на сьогодні вже частково впроваджувати заходи обмежувального характеру,
– наголосив епідеміолог.
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Александрін розповів про ситуацію з COVID-19 в Україні: дивіться відео
COVID-19 в Україні: останні новини
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