Чому вам не треба знати рівень антитіл до коронавірусу

Український генетик Олександр Коляда пояснив, що робити тести на визначення рівня антитіл до коронавірусу марно і для цього є дві причини.

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Перша причина – лабораторна. Тести на антитіла до коронавірусу бувають якісні та кількісні: перші показують антитіла чи ні, а другі – скільки їх в якійсь кількості вашої крові.

За словами генетика, минулого року в Україні були лише якісні тести, тепер є обидва типи, і кожен з них дає якусь цифру. Так, наприклад, якщо ви замовили просто тест на антитіла без роз'яснень в лабораторії, ймовірно, ви отримаєте саме якісний тест.

Як виконують якісний тест на коронавірус

Тест якості також вкаже на цифру, але ця цифра не показує кількості антитіл, а лише деякий технічний показник, який дає пристрій.

Олександр Коляда – генетик “Вашу кров відправляють в лабораторію, де в спеціальних пристроях її аналізуватимуть. Для цього крапля крові впаде в трубку, де є шматочок вірусу, а якщо у вашій крові є антитіла, вони до неї прилипнуть і почнуть світитися з маленької магії. Саме такий рівень цього сяйва вам дають у висновку на якісний тест. Найчастіше цей рівень буде вимірюватися в ОУ / мл або оптичних одиницях / мл, про це написано в сертифікаті. ” Рівень сяйва якось корелює з кількістю ваших антитіл в організмі, однак, Олександр Коляда наголосив, що мало хто знає, як. 100 з 200 може відрізнятися у 2 рази, а може і в 10 разів, залежність не завжди лінійна. Кількість у висновку в цих тестах не для вас, а для працівників лабораторії. Як працює кількісний тест на антитіла

Кількісні тести застосовують вже досить давно, вони складніші і трохи дорожчі. Найчастіше їх використовують спеціальні концентраційні контролі.

100 з 200 дійсно у 2 рази відрізняється, а концентрація буде вказана в МО / мл або ІУ / мл, що буде написано в ваших сертифікатах.

Олександр Коляда – генетик “Але їх також не завжди можна порівняти. Річ у тому, що різні лабораторії використовують різне обладнання та реагенти, і навіть одна і та сама лабораторія може змінювати реагенти під час роботи. Як результат, значення та одиниці вимірювання також будуть змінюватися. 40 МО / мл в одній лабораторії це може бути 467 МЛ в іншій та 3,2 МО / МЛ в третій.”

Крім того, генетик розповів, що стандарти ВООЗ були розроблені тільки в грудні минулого року і вони становлять 20/136 і 20/268. Це дозволяє привести їх до єдиного значення – прив'язки одиниць антитіл (БАУ).

Друга причина, чому не варто вимірювати імунну систему тестами на антитіла – біологічна.

Проблема в тому, що тести не показують "рівень імунітету". Рівень імунітету взагалі нічого не показує, як і рівень погоди,

– іронізує генетик.

Т-клітинний імунітет та "сприятливі фактори"

Вчений пояснив, що ймовірність захворіти на коронавірус залежить не тільки від рівня антитіл, який не так легко вимірювати, а також від рівня Т-клітинного імунітету (який ще важче вимірювати в Україні, але можна) і генетичної сприйнятливості до вірусу. А також з ситуації навколо тіла – температура, кількість вірусних частинок, час, проведений контакт з носієм, штами вірусу тощо.

Також Олександр Коляда пояснив, що не всі антитіла до вірусу можуть боротися з інфекцією, а тільки ті, які нейтралізуються.