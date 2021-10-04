Чому вам не треба знати рівень антитіл до коронавірусу
Увага Вітамін D для жінок: як сонячний вітамін впливає на репродуктивне здоров’я
- Перша причина – лабораторна. Тести на антитіла до коронавірусу бувають якісні та кількісні: перші показують антитіла чи ні, а другі – скільки їх в якійсь кількості вашої крові.
За словами генетика, минулого року в Україні були лише якісні тести, тепер є обидва типи, і кожен з них дає якусь цифру. Так, наприклад, якщо ви замовили просто тест на антитіла без роз'яснень в лабораторії, ймовірно, ви отримаєте саме якісний тест.
Як виконують якісний тест на коронавірус
Тест якості також вкаже на цифру, але ця цифра не показує кількості антитіл, а лише деякий технічний показник, який дає пристрій.
Олександр Коляда – генетик
“Вашу кров відправляють в лабораторію, де в спеціальних пристроях її аналізуватимуть. Для цього крапля крові впаде в трубку, де є шматочок вірусу, а якщо у вашій крові є антитіла, вони до неї прилипнуть і почнуть світитися з маленької магії. Саме такий рівень цього сяйва вам дають у висновку на якісний тест. Найчастіше цей рівень буде вимірюватися в ОУ / мл або оптичних одиницях / мл, про це написано в сертифікаті. ”
Рівень сяйва якось корелює з кількістю ваших антитіл в організмі, однак, Олександр Коляда наголосив, що мало хто знає, як.
Як працює кількісний тест на антитіла
Олександр Коляда – генетик
“Але їх також не завжди можна порівняти. Річ у тому, що різні лабораторії використовують різне обладнання та реагенти, і навіть одна і та сама лабораторія може змінювати реагенти під час роботи. Як результат, значення та одиниці вимірювання також будуть змінюватися. 40 МО / мл в одній лабораторії це може бути 467 МЛ в іншій та 3,2 МО / МЛ в третій.”
Крім того, генетик розповів, що стандарти ВООЗ були розроблені тільки в грудні минулого року і вони становлять 20/136 і 20/268. Це дозволяє привести їх до єдиного значення – прив'язки одиниць антитіл (БАУ).
- Друга причина, чому не варто вимірювати імунну систему тестами на антитіла – біологічна.
Проблема в тому, що тести не показують "рівень імунітету". Рівень імунітету взагалі нічого не показує, як і рівень погоди,
– іронізує генетик.
Т-клітинний імунітет та "сприятливі фактори"
Вчений пояснив, що ймовірність захворіти на коронавірус залежить не тільки від рівня антитіл, який не так легко вимірювати, а також від рівня Т-клітинного імунітету (який ще важче вимірювати в Україні, але можна) і генетичної сприйнятливості до вірусу. А також з ситуації навколо тіла – температура, кількість вірусних частинок, час, проведений контакт з носієм, штами вірусу тощо.
Також Олександр Коляда пояснив, що не всі антитіла до вірусу можуть боротися з інфекцією, а тільки ті, які нейтралізуються.
Олександр Коляда – генетик
“ Антитіла працюють як пластилін, склеюючи місця вірусу, за допомогою якого він кріпиться до клітини. Ті антитіла, які можуть його використати, щоб він не проникав в клітку, є нейтралізуючими.”
Скільки нейтралізуючих антитіл у вас є, а скільки просто біндерів визначити ви не зможете. Хоч, для цього і є спеціальні тести, але тільки дуже серйозні наукові лабораторії працюють з живим вірусом.
Відкритим залишається також питання, чи діють старі антитіла проти нових штамів вірусу.
Ви не можете знати, чи є у вас імунітет
Якщо уявити, що ви таки змогли розрахувати рівень антитіл, дізналися, що серед них достатньо нейтралізуючих вірусів, змогли виразити їх в підрозділах ОДНОБАУ, щоб порівняти з іншими лабораторіями, а потім порахували до якогось коефіцієнта для ефективності проти всіх інших штамів, це не допоможе вам дізнатись, чи є у вас імунітет до коронавірусу.
Тому що ми не знаємо мінімального рівня захисту від антитіл,
– пояснив генетик.
Також науковці досі не знають, скільки достатньо антитіл, щоб протистояти вірусу. ВООЗ розглядає лише декілька варіантів, які можна вважати за мінімальний рівень, це буде вирішено найближчим часом.
Вакцини можуть захистити вас
Якщо розглядати імунітет, який формується після вакцинації, то є таке поняття, як кореляція. Це показник (найчастіше саме антитіла), який вказує на те, що людина захищена на 50% або 100%. Його використовують для порівняння різних вакцин або ефективності вакцини в нових умовах епідемії.
Така кореляція для вакцин проти коронавірусу ще не розрахована.
Генетик пояснив, що "безумовно, потрібно вакцинуватись, але вчені не знають, коли варто робити повторну вакцинацію.
Всі міжнародні організації наполягають на тому, що рішення про ревакцинацію мають прийматися не на основі рівня антитіл, а на основі часу після першої вакцинації або перенесеної хвороби.