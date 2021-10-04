Чи треба знати свій рівень антитіл до коронавірусу: пояснення генетика

Часто люди відмовляються від вакцинації опираючись на результати тесту на антитіла, мовляв, їх рівень достатньо високий після перенесеної хвороби. Однак, рівень антитіл до коронавірусу не завжди свідчить про захист до інфекції й неможливість підхопити вірус.

Чому вам не треба знати рівень антитіл до коронавірусу

Український генетик Олександр Коляда пояснив, що робити тести на визначення рівня антитіл до коронавірусу марно і для цього є дві причини.

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Перша причина – лабораторна. Тести на антитіла до коронавірусу бувають якісні та кількісні: перші показують антитіла чи ні, а другі – скільки їх в якійсь кількості вашої крові.

За словами генетика, минулого року в Україні були лише якісні тести, тепер є обидва типи, і кожен з них дає якусь цифру. Так, наприклад, якщо ви замовили просто тест на антитіла без роз'яснень в лабораторії, ймовірно, ви отримаєте саме якісний тест.

Як виконують якісний тест на коронавірус

Тест якості також вкаже на цифру, але ця цифра не показує кількості антитіл, а лише деякий технічний показник, який дає пристрій.

Олександр Коляда – генетик “Вашу кров відправляють в лабораторію, де в спеціальних пристроях її аналізуватимуть. Для цього крапля крові впаде в трубку, де є шматочок вірусу, а якщо у вашій крові є антитіла, вони до неї прилипнуть і почнуть світитися з маленької магії. Саме такий рівень цього сяйва вам дають у висновку на якісний тест. Найчастіше цей рівень буде вимірюватися в ОУ / мл або оптичних одиницях / мл, про це написано в сертифікаті. ” Рівень сяйва якось корелює з кількістю ваших антитіл в організмі, однак, Олександр Коляда наголосив, що мало хто знає, як. 100 з 200 може відрізнятися у 2 рази, а може і в 10 разів, залежність не завжди лінійна. Кількість у висновку в цих тестах не для вас, а для працівників лабораторії. Як працює кількісний тест на антитіла 100 з 200 може відрізнятися у 2 рази, а може і в 10 разів, залежність не завжди лінійна. Кількість у висновку в цих тестах не для вас, а для працівників лабораторії.

Кількісні тести застосовують вже досить давно, вони складніші і трохи дорожчі. Найчастіше їх використовують спеціальні концентраційні контролі.

Олександр Коляда – генетик “Але їх також не завжди можна порівняти. Річ у тому, що різні лабораторії використовують різне обладнання та реагенти, і навіть одна і та сама лабораторія може змінювати реагенти під час роботи. Як результат, значення та одиниці вимірювання також будуть змінюватися. 40 МО / мл в одній лабораторії це може бути 467 МЛ в іншій та 3,2 МО / МЛ в третій.”

100 з 200 дійсно у 2 рази відрізняється, а концентрація буде вказана в МО / мл або ІУ / мл, що буде написано в ваших сертифікатах.

Крім того, генетик розповів, що стандарти ВООЗ були розроблені тільки в грудні минулого року і вони становлять 20/136 і 20/268. Це дозволяє привести їх до єдиного значення – прив'язки одиниць антитіл (БАУ).

Друга причина, чому не варто вимірювати імунну систему тестами на антитіла – біологічна.

Проблема в тому, що тести не показують "рівень імунітету". Рівень імунітету взагалі нічого не показує, як і рівень погоди,

– іронізує генетик.

Т-клітинний імунітет та "сприятливі фактори"

Вчений пояснив, що ймовірність захворіти на коронавірус залежить не тільки від рівня антитіл, який не так легко вимірювати, а також від рівня Т-клітинного імунітету (який ще важче вимірювати в Україні, але можна) і генетичної сприйнятливості до вірусу. А також з ситуації навколо тіла – температура, кількість вірусних частинок, час, проведений контакт з носієм, штами вірусу тощо.

Також Олександр Коляда пояснив, що не всі антитіла до вірусу можуть боротися з інфекцією, а тільки ті, які нейтралізуються.