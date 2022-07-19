Як безпечно займатися спортом в спеку

Коли спекотно, важко думати про зайняття спортом. Але якщо все робити правильно, фізичні навантаження можуть принести користь.

Загалом люди похилого віку, діти, вагітні жінки та люди з захворюваннями більш чутливі до несприятливих наслідків теплового стресу. Тому ці групи людей можуть відмовитися від фізичних вправ у спеку.

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Але навіть якщо ви загалом здорова та активна людина, все одно важливо бути обережним, якщо ви вирішите займатися спортом. Ось кілька найкращих речей, які ви можете зробити, щоб перемогти спеку.

Як займатися спортом в спеку

Пийте багато води

Блідо-жовта сеча зазвичай є найкращим способом визначити, чи достатньо ви п'єте. Під час тренувань часто вживайте охолоджену воду в невеликих кількостях. Ви також можете розглянути можливість додавання таблеток електроліту у воду. Вони не тільки покращують смак, але й забезпечують відновлення необхідних мінералів (зокрема натрію та калію), які виходять з потом.

Менша інтенсивність вправ

Починайте тренування поступово та зменшуйте інтенсивність, щоб пристосуватися до вищого пульсу та більшого навантаження. Також подумайте про тимчасову заміну вправ на свіжому повітрі на заняття в приміщенні, наприклад, тренування в тренажерному залі з кондиціонером або плавання, якщо є така можливість.

Плануйте наперед

Зверніть увагу на прогнози погоди перед тим, як вирушати в дорогу, і завершуйте тренування рано вранці або пізно ввечері, коли температура нижча.

Одягайте легкий одяг

Носіть вільний, світлий і дихаючий одяг, щоб ваш піт міг легше випаровуватися, допомагаючи вашому тілу охолоджуватися. Візьміть також капелюх і сонцезахисні окуляри. Важливо нанести водостійкий сонцезахисний крем (принаймні SPF 30 або вище) за 30 хвилин до початку, щоб уникнути сонячних опіків.

Місце має значення

Якщо є можливість, уникайте занять спортом у містах. Шукайте прохолодніше місце для тренувань, де є зелені посадження, тінь або вода. Ви також можете потренуватися з другом, щоб стежити один за одним.

Комбінуйте методи охолодження

Використовуйте як внутрішні (наприклад, їжте морозиво або пийте холодну воду), так і зовнішні (наприклад, холодний рушник) методи охолодження до, під час і після тренування. Обмивання рук, передпліч і стоп холодною водою також ефективно знижує температуру.

Прислухайтесь до свого тіла

Теплова хвороба може бути небезпечною для життя, тому важливо бути якомога обережнішим під час тренувань у спекотний день. Слідкуйте за пульсом і прислухайтеся до самопочуття свого тіла. Симптоми теплової хвороби включають головний біль, запаморочення, сплутаність свідомості, надмірне потовиділення, м’язові судоми (зокрема в шлунку), нудоту, сильну втому та незвично важке дихання або прискорене серцебиття. Прислухайтеся до свого тіла, припиніть тренування, якщо почуваєтеся погано.