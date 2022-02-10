В третини літніх людей після коронавірусу виникають нові хвороби

Майже у третини (32 з кожних 100) людей похилого віку, інфікованих COVID-19 у 2020 році, розвинувся принаймні один новий стан, який вимагав медичної допомоги.

Захворювання виникали в основних органах та системах, включаючи серце, нирки, легені та печінку, а також ускладнення психічного здоров’я.

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Нове дослідження наслідків коронавірусу

Нині почало з'являтись все більше досліджень про наслідки коронавірусної інфекції. Але вони рідко стосуються літніх людей. Щоб побороти цю несправедливість, американські дослідники використали дані медичного страхування, щоб ідентифікувати 133 366 осіб у віці 65 років і старше у яких було діагностовано COVID-19 до 1 квітня 2020 року. Їх порівняли з групами з діагнозом вірусне захворювання нижніх дихальних шляхів.

Потім дослідники реєстрували будь-які стійкі або нові стани, починаючи з 21 дня після діагностики COVID-19 (постгострий період), і розрахували надмірний ризик станів, викликаних COVID-19, протягом кількох місяців на основі віку, раси, статі та того, чи пацієнтів госпіталізували з COVID-19.

Коронавірус погіршує стан здоров'я

Результати показують, що серед осіб з діагнозом COVID-19 у 2020 році 32% звернулися за медичною допомогою в не гострий період з приводу одної або кількох нових хвороб.

У порівнянні з групою без коронавірусу року пацієнти з COVID-19 мали підвищений ризик розвитку ряду захворювань, включаючи дихальну недостатність (додатково 7,55 на 100 осіб), втому (додатково 5,66 на 100 осіб), високий кров’яний тиск (додатково 4,43 на 100 осіб) та діагнози психічного здоров’я (додатково 2,5 на 100 осіб).