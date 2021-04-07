У третини людей, які перехворіли на COVID-19, пів року зберігаються психічні порушення

Найпоширеніші – депресія і тривожність. Важкі неврологічні патології зустрічаються значно рідше. Це показало найбільше на сьогодні дослідження.

Як відбувалося дослідження

У новому дослідженні вчені проаналізували історії хвороби більш ніж 230 тисяч пацієнтів, які перенесли COVID-19. Їх цікавило, як часто у тих розвиваються 14 неврологічних і психіатричних захворювань. Показники учасників дослідження порівняли з показниками 100 тисяч осіб, які перенесли грип та 230 осіб, які перехворіли різними ГРВІ.

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Всього неврологічні та психічні розлади протягом шести місяців діагностували у 34% пацієнтів, які перенесли COVID-19. Для 13% з них це був перший в житті діагноз цього медичного профілю.

Це реальні дані про велику кількість пацієнтів. Вони підтверджують поширеність психіатричних діагнозів після COVID-19, і показують, що серйозні порушення, які вражають нервову систему, теж зустрічаються. Вони більш рідкісні, але їхня кількість суттєва, особливо серед тих, хто переніс COVID-19 у важкій формі,

– наголосили автори дослідження.

Неврологічні та психічні порушення після коронавірусу

Найпоширенішими патологіями виявилися депресія (у 14% пацієнтів), тривожність (у 17%) і безсоння (у 5%). Неврологічні патології зустрічалися рідше. Найпоширенішими серед них ішемічний інсульт (2,1%) і крововилив в мозок (0,6%).

Абсолютний ризик важких неврологічних розладів у кожної окремої людини невисокий. Але їхній загальний ефект на рівні всього населення може бути суттєвим для медичної системи, враховуючи масштаби пандемії. Ці стани зазвичай мають хронічний перебіг.

У пацієнтів, які перенесли COVID-19 у важкій формі, ризик неврологічних і психіатричних розладів був вищим, ніж у "легки" пацієнтів.

38% для госпіталізованих хворих,

46% – для пацієнтів палат інтенсивної терапії

62% – для пацієнтів, які перенесли делірій;

ішемічний інсульт розвивався у 6,9%, а крововилив в мозок – у 2,7% людей, яким була потрібна інтенсивна терапія під час лікування інфекції.

Виявилося, що ризик психічних і неврологічних розладів після COVID-19 на 44% вище, ніж після грипу і на 16% вище, ніж після сезонних застуд.