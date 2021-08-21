Вони спостерігаються вже третій день поспіль. Так, Міністерство охорони здоров'я оновило дані епідемічних показників в регіонах України.
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Ріст динаміки госпіталізацій хворих коронавірусом спостерігається у Чернівецькій області.
- За останніми даними, в цьому регіоні показник становить 84,5%.
- Днем раніше він був на рівні 87,5%.
- Три дні тому – 75,7%.
Варто знати, щоб область потрапила в червону зону карантину, необхідно, щоб червоному рівню відповідали щонайменше два показники.
Зони карантину в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
Коронавірус в Україні: останні дані
Джерело: МОЗ
- В Україні за минулу добу коронавірус зафіксували у 1 732 людей. Госпіталізації потребували 616 пацієнтів з вираженими симптомами COVID-19.Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 38 людей. Водночас одужали – 763 особи.
- Від початку епідемії коронавірусу, у нашій країні захворіло – 2 273 558 осіб. Разом з тим, одужали – 2 200 763 особи. Не вдалося побороти недугу і, на жаль, померли, – 53 432 людей