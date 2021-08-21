Вони спостерігаються вже третій день поспіль. Так, Міністерство охорони здоров'я оновило дані епідемічних показників в регіонах України.

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Ріст динаміки госпіталізацій хворих коронавірусом спостерігається у Чернівецькій області.

За останніми даними, в цьому регіоні показник становить 84,5%.

Днем раніше він був на рівні 87,5%.

Три дні тому – 75,7%.

Увага! Норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.

Варто знати, щоб область потрапила в червону зону карантину, необхідно, щоб червоному рівню відповідали щонайменше два показники.



Зони карантину в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Коронавірус в Україні: останні дані

Джерело: МОЗ