За цей самий період до лікарень госпіталізували 532 людини з ускладненим перебігом хвороби. Ще 25 пацієнтів померли.

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Натомість 542 людини виписали – вони вже одужали.

Окрім цього, впродовж 4 серпня в країні провели 46 074 тестувань на коронавірус, з них:

методом ПЛР – 20 950,

методом ІФА – 9 154,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 15 970.

Загалом від початку пандемії в Україні провели 11 467 613 тестувань методом ПЛР.

Загальна статистика

За весь час пандемії в Україні виявили 2 256 397 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. 2 188 815 пацієнтів вже одужали. Але, на жаль, хвороба забрала життя 53 049 людей.

Добовий приріст випадків коронавірусу в регіонах

Київ – 187 випадків;

Вінницька область – 57 випадків;

Волинська область – 7 випадків;

Дніпропетровська область – 43 випадки;

Донецька область – 55 випадків;

Житомирська область – 23 випадки;

Закарпатська область – 15 випадків;

Запорізька область – 62 випадки;

Івано-Франківська область – 13 випадків;

Київська область – 36 випадків;

Кіровоградська область – 6 випадків;

Луганська область – 46 випадків;

Львівська область – 55 випадків;

Миколаївська область – 24 випадки;

Одеська область – 75 випадків;

Полтавська область – 20 випадків;

Рівненська область – 21 випадок;

Сумська область – 39 випадків;

Тернопільська область – 46 випадків;

Харківська область – 59 випадків;

Херсонська область – 40 випадків;

Хмельницька область – 32 випадки;

Черкаська область – 27 випадків;

Чернівецька область – 23 випадки;

Чернігівська область – 41 випадок.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

До слова, Експерти Київської школи економіки повідомили, що 20 регіонів демонструють "тривожний" тренд зростання рівня госпіталізацій. Це свідчить про можливий спалах COVID-19 до 17 серпня. У найбільшій зоні ризику Дніпропетровська, Одеська, Донецька, Житомирська, Закарпатська та Хмельницька області.