В Ізраїлі втретє за рік посилили карантинні заходи через пандемію коронавірусу. Жорсткі обмеження почали діяти від сьогодні, 27 грудня, з 17:00.

Суворий локдаун діятиме щонайменше до 9 січня, але його можуть продовжити в залежності від епідемситуації в країні. Про це повідомляє Newsru.co.il.

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Які умови передбачає третій локдаун

Закриваються торгові установи, за винятком продуктових магазинів і аптек.

Транспорт працює у звичному режимі, але автобуси можуть перевозити до 50% від своєї пасажиромісткості.

За відповідною схемою продовжить роботу і залізничне сполучення.

Кафе і ресторани закриті для прийому відвідувачів, але можуть доставляти їжу до будинку клієнта.

Не працюють перукарні та салони краси, а також всі бізнесові установи, які ведуть прийом відвідувачів і клієнтів.

Вводяться обмеження на пересування громадян: віддалятися від будинку дозволяється до 1 кілометра.

Забороняється приймати гостей, відвідувати знайомих і родичів, зокрема, і в новорічну ніч.

Дозволено працювати підприємствам та фірмам, які не ведуть прийом відвідувачів. Однак на робочих місцях може одночасно перебувати до 50% від усіх працівників.

За звичайним розкладом працюватимуть дитячі садки, школи та заклади системи спеціальної освіти.

Зібрання людей до 20 осіб дозволено на відкритому повітрі, до 10 людей – у приміщенні.

Дозволені індивідуальні заняття спортом на відкритому повітрі без обмеження відстані, у випадку, якщо не використовується транспорт.

Призупинено дію проєкту "острова туризму", в рамках якого працювали курорти Ейлата і Мертвого моря.

Що дозволено на Різдво

З 17:00 6 січня і до 20:00 7 січня дозволено проведення святкових мес.

На відкритому просторі можуть зібратися разом до 100 людей.

У приміщенні кількість людей розраховується залежно від кількості вхідних дверей: по 10 осіб на кожен вхід, але не більше 10 груп.