Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про ймовірність впровадження в Україні нового локдауна. Однак бізнес та економіка можуть втретє не витримати жорстких карантинних обмежень.

Членкиня комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Ольга Стефанишина розповіла, що у впровадженні нового локдауна має бути логіка. За її словами, для цього необхідно продумати захисні механізми для бізнесу.

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Стефанишина заявила, що наразі про такі механізми представники влади зовсім не говорять, а в Україні є економічна криза.

Водночас, на її думку, держава не має повноцінної допомоги міжнародних партнерів через "недолугу політику уряду" та відсутність справжніх реформ. Стефанишина припустила, що саме тому наразі Україна опинилася у дуже складному стані.

Потрібно використовувати важелі для підтримки бізнесу. Розуміючи, яка сьогодні ситуація і для бізнесу, і для економіки, думаю, що це буде дуже важко,

– заявила вона.

Чому попередній локдаун був неефективним

На думку Стефанишиної, попередній локдаун в Україні запровадили дуже дивним чином. За її словами, він був абсолютно позбавлений логіки.

"У багатьох містах України неможливо було купити шкарпетки, а в "Буковелі" люди спокійно каталися і перебували одночасно по 100 і більше осіб", – розповіла депутатка.

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Як припустила Стефанишина, теперішнє різке зростання захворюваності на COVID-19, зокрема на Прикарпатті, є результатом "подвійних стандартів ведення карантину".

Депутатка вважає, що не потрібно було видумувати якісь унікальні методи локдауна, а натомість організовувати програму вакцинації.

Країни, які займалися вакцинацією з грудня, наприклад Велика Британія та Ізраїль, вже фіксують падіння захворюваності та госпіталізації людей на рівні 90 – 95%. Україна таким пишатися не може,

– заявила Стефанишина.

Зверніть увагу! В Україні від початку кампанії масової вакцинації, яка стартувала 24 лютого, вакцинувалися 9 568 людей. Наразі всі вони отримали лише першу дозу вакцини.

Як підсумувала Стефанишина, провалена програма вакцинації ставить Україну в загрозливу ситуацію перед хвилею захворюваності на коронавірус, яка буде навесні.

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