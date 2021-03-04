Третього локдауна бізнес та економіка не переживуть, – Стефанишина

Джерело:24 канал
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про ймовірність впровадження в Україні нового локдауна. Однак бізнес та економіка можуть втретє не витримати жорстких карантинних обмежень.
Членкиня комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Ольга Стефанишина розповіла, що у впровадженні нового локдауна має бути логіка. За її словами, для цього необхідно продумати захисні механізми для бізнесу.
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Стефанишина заявила, що наразі про такі механізми представники влади зовсім не говорять, а в Україні є економічна криза.
Водночас, на її думку, держава не має повноцінної допомоги міжнародних партнерів через "недолугу політику уряду" та відсутність справжніх реформ. Стефанишина припустила, що саме тому наразі Україна опинилася у дуже складному стані.
Потрібно використовувати важелі для підтримки бізнесу. Розуміючи, яка сьогодні ситуація і для бізнесу, і для економіки, думаю, що це буде дуже важко,
– заявила вона.
На думку Стефанишиної, попередній локдаун в Україні запровадили дуже дивним чином. За її словами, він був абсолютно позбавлений логіки.
"У багатьох містах України неможливо було купити шкарпетки, а в "Буковелі" люди спокійно каталися і перебували одночасно по 100 і більше осіб", – розповіла депутатка.
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Як припустила Стефанишина, теперішнє різке зростання захворюваності на COVID-19, зокрема на Прикарпатті, є результатом "подвійних стандартів ведення карантину".
Депутатка вважає, що не потрібно було видумувати якісь унікальні методи локдауна, а натомість організовувати програму вакцинації.
Країни, які займалися вакцинацією з грудня, наприклад Велика Британія та Ізраїль, вже фіксують падіння захворюваності та госпіталізації людей на рівні 90 – 95%. Україна таким пишатися не може,
– заявила Стефанишина.
Як підсумувала Стефанишина, провалена програма вакцинації ставить Україну в загрозливу ситуацію перед хвилею захворюваності на коронавірус, яка буде навесні.
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