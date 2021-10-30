Вчені з інституту Клаліт у співпраці з дослідниками з Гарвардського університету проаналізували одну з найбільших у світі інтегрованих баз даних медичних карток. Це дослідження поки що є найбільшим у вивченні ефективності третьої дози вакцини від компанії Pfizer.

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Дослідження проводилося з 30 липня по 23 вересня 2021 року в Ізраїлі. Тоді в країні була четверта хвиля коронавірусної інфекції, під час якої штам Дельта був домінуючим.

Як проводилось дослідження

Дослідники проаналізували дані про 728 321 людину у віці від 12 років і старше, які отримали третю дозу вакцини Pfizer-BioNTech.

Учасників порівняли з такою ж кількістю людей, які отримали 2 дози вакцини.

Людей розподіляли в кожну групу залежно від їхнього статусу вакцинації. Було проведено безліч аналізів, щоб переконатися, що оцінена ефективність вакцини є стійкою до можливих помилок.

Результати свідчать про те, що третя доза необхідна

У порівнянні з людьми, які отримали тільки 2 дози вакцини, щеплені 3 дозами мали нижчий ризик госпіталізації аж на 93%. Також вони мали на 92% нижчий ризик тяжкого перебігу COVID-19 та на 81% нижчий ризик смерті від хвороби.

Окрім цього, ефективність 3 дози вакцини виявилась однаковою незалежно від статі, вікової групи та кількості супутніх захворювань.

Дослідження також включало аналіз на рівні населення. Він показав, що рівень інфікування почав знижуватись для кожної вікової групи через 7 – 10 днів після того, як людям ввели 3 дозу.