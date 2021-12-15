Третя доза вакцини значно підвищила рівень антитіл проти Омікрону, – Moderna

Новий штам коронавірусу Оміркон значно повпливав на ефективність ледь не усіх вакцин проти цієї недуги. Двох доз, найімовірніше, буде замало.

Потрібна третя доза Moderna

Зокрема, у компанії Moderna заявили, що дві дози їхньої вакцини від коронавірусу значно менш ефективні при штамі Омікрон.

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Однак ще не все втрачено. Виробники запевняють, що додаткове щеплення збільшує ефективність препарату проти нового штаму.

При цьому в компанії додали, що бустерна доза вакцини – всього 50 мікрограмів – значно підвищила рівень антитіл проти штаму.

Це обнадійливі початкові дані, і ми активно працюємо над нашою стратегією щодо боротьби з цим варіантом,

– мовиться у повідомленні.

У компанії також повідомили, що в найближчий тиждень очікують дані по бустерній дозі 100 мікрограмів і по підходах до багатовалентної вакцини з мРНК.

Як Pfizer та Coronavac захищають від Омікрону

У більшості людей після введення двох доз цих вакцин не виробляється достатній рівень антитіл проти нового варіанту вірусу Омікрон. Зокрема Ефективність вакцини Pfizer-BioNTech була знижена до 20 − 24%.

Натомість із Coronavac ситуація ще більш невтішна. У жодного із 25 людей, які отримали цю вакцину, не виробилось достатньо антитіл, щоб "вбити" Омікрон. Про це свідчить дослідження Університету Гонконгу (HKU).

Інші дані дослідників з Південної Африки також свідчать про зниження ефективності вакцин проти Омікрону. Зокрема, дослідження показало, що вакцина Pfizer забезпечила тільки 33% захисту від зараження.

Що відомо про Омікрон Його вперше виявили у листопаді 2021 року. Він розповсюджується по всьому світу і наразі його зафіксували у 77 країнах. Цей варіант викликає особливе занепокоєння через велику кількість мутацій у вірусі, які можуть вплинути на інфекційність або ефективність вакцини.



Основні симптоми – сухий кашель, загальний біль по всьому тілу, нічна пітливість та лихоманка, біль у горлі, нежить. При цьому у більшості хворих Омікроном не буває класичних симптомів, таких як втрата нюху чи смаку.

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