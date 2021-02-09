У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що ситуація з поширенням коронавірусу в Україні стабілізується, а кількість нових хворих продовжує скорочуватися. Втім науковці кажуть, що варто очікувати на наступну хвилю пандемії в країні.

Ймовірно, третя хвиля захворювання коронавірусом буде у березні 2021 року. Такий прогноз зробив член робочої групи з математичного моделювання проблем, пов'язаних з епідемією коронавірусу Національної академії наук України Ігор Іванов.

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Коли може бути 3 хвиля захворюваності

Як повідомив Іванов, що судячи з того, як проходила перша хвиля пандемії, тертя може бути важкою. Вона наступить у зв'язку із виникненням нових штамів коронавірусу, Тоді, коли традиційні засоби протидії захворювання уже малоеефктивні.

Третя хвиля може бути десь на початку березня (2021 року – 24 канал). Зараз у Європі також складна ситуація,

– сказав науковець.

За його словами, є підозри, що британський штам отримав поширення на заході Україні, оскільки спалахи лише там, тоді як у інших областях – продовжується стійке спадання.

Зменшення кількості випадків

За словами фахівця, якщо позитивних тестів у лабораторіях менше – це означає покращення ситуації. Втім важливим є і кількість проведених тестів.

У нас тестують тільки за необхідності. Кількість тестів також є індикатором епідемічної ситуації,

– пояснив науковець.

Тож, якщо збільшується кількість випадків зараження на COVID-19, то це означає погіршення ситуації, а якщо зменшується – то покращення.

Довідка. За останню добу 9 лютого в Україні виявили 2 656 нових хворих на COVID-19. При тому, що зробили майже 31 тисячу тестувань. За словами міністра Степанова, зниження випадків захворюваності не пов'язана з кількістю тестів, мовляв, тестування лише зростають. До прикладу, за останній тиждень провели понад 144 тисяч ПЛР-тестів.

Початок вакцинації

Науковець вважає, що задані темпи вакцинації майже не повпливають на ситуацію із коронавірусом в країні. Першочергово однаково щепитимуть медиків, які лікують хворих на COVID-19.

"В Україні був помітний вплив, треба вакцинувати щонайменше 50% людей", – підсумував Іванов.



План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу