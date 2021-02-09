Третя хвиля COVID-19 в Україні може бути на початку березня: науковець назвав деталі
У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що ситуація з поширенням коронавірусу в Україні стабілізується, а кількість нових хворих продовжує скорочуватися. Втім науковці кажуть, що варто очікувати на наступну хвилю пандемії в країні.
Джерело:24 канал
Ймовірно, третя хвиля захворювання коронавірусом буде у березні 2021 року. Такий прогноз зробив член робочої групи з математичного моделювання проблем, пов'язаних з епідемією коронавірусу Національної академії наук України Ігор Іванов.
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Коли може бути 3 хвиля захворюваності
Як повідомив Іванов, що судячи з того, як проходила перша хвиля пандемії, тертя може бути важкою. Вона наступить у зв'язку із виникненням нових штамів коронавірусу, Тоді, коли традиційні засоби протидії захворювання уже малоеефктивні.
Третя хвиля може бути десь на початку березня (2021 року – 24 канал). Зараз у Європі також складна ситуація,
– сказав науковець.
За його словами, є підозри, що британський штам отримав поширення на заході Україні, оскільки спалахи лише там, тоді як у інших областях – продовжується стійке спадання.
Зменшення кількості випадків
За словами фахівця, якщо позитивних тестів у лабораторіях менше – це означає покращення ситуації. Втім важливим є і кількість проведених тестів.
У нас тестують тільки за необхідності. Кількість тестів також є індикатором епідемічної ситуації,
– пояснив науковець.
Тож, якщо збільшується кількість випадків зараження на COVID-19, то це означає погіршення ситуації, а якщо зменшується – то покращення.
Початок вакцинації
Науковець вважає, що задані темпи вакцинації майже не повпливають на ситуацію із коронавірусом в країні. Першочергово однаково щепитимуть медиків, які лікують хворих на COVID-19.
"В Україні був помітний вплив, треба вакцинувати щонайменше 50% людей", – підсумував Іванов.
План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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