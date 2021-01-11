В уряді Португалії заявили, що країна зіткнулась з третьою хвилею коронавірусу. Через рекордні показники захворюваності потрібен жорсткий карантин. Коли саме його вводитимуть – вирішить уряд.

Обмеження будуть такими сами суворими, як у березні

Португальців, швидше за все, доведеться відправити на нову ізоляцію. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Антоніу Кошта, пише The Guardian.

Читайте також У Німеччині суворо посилили карантин: що заборонено

Кабінет міністрів країни збереться на засідання 13 січня, аби ухвалити перелік нових карантинних обмежень. Припускають, що вони будуть такими ж жорсткими, як на початку пандемії – у березні 2020 року.

У МОЗ Португалії причину у збільшенні кількості хворих на COVID-19 бачать у різдвяних та новорічних святах. У цей час люди часто порушували карантинні вимоги.

Яка ситуація з коронавірусом у Португалії

Станом на 11 січня в Португалії виявили понад 483 тисячі хворих на коронавірус. 7 803 випадки – летальні. Вдалось одужати більше ніж 369 тисячам хворих.

За останню добу в країні зафіксували рекордну від COVID-19 смертність – 122 померлих. У лікарнях перебувають майже 4 тисячі хворих, з них більше ніж 500 – в інтенсивній терапії.