Словаччина почала вакцинацію від коронавірусу. Це вже третя країна в Євросоюзі, яка прищеплює від COVID-19.

Першим у країні в суботу, 26 грудня, ввечері вакцинувався інфекціоніст і член урядової комісії щодо боротьбти з пандемією Володимир Крчмери. Про це повідомили на сайті Nový čas.

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Кого ще вакцинуватимуть

У неділю, 27 грудня, дозу вакцини Pfizer отримають:

президентка Словаччини Зузана Чапутова;

деякі міністри та члени парламенту.



Вакцинація у Словаччині / Фото Nový čas

Словаччина отримала вакцину

Словаччина вже отримала 10 тисяч доз вакцини. Всього у країни є угоди на закупівлю 18 мільйонів доз при населенні в 5,45 мільйона осіб. Очікується, що для усіх, хто не потрапляє до групи ризику, вакцина буде доступна до Великодня у квітні 2021 року.

Зазначимо! Загальний процес вакцинації від коронавірусу в Євросоюзі буде запущений вранці 27 грудня.



У Словаччині розпочали вакцинування / Фото Nový čas

Вакцинація в Євросоюзі: що відомо