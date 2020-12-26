Третя в Євросоюзі: Словаччина почала вакцинацію від COVID-19
Словаччина почала вакцинацію від коронавірусу. Це вже третя країна в Євросоюзі, яка прищеплює від COVID-19.
Першим у країні в суботу, 26 грудня, ввечері вакцинувався інфекціоніст і член урядової комісії щодо боротьбти з пандемією Володимир Крчмери. Про це повідомили на сайті Nový čas.
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Кого ще вакцинуватимуть
У неділю, 27 грудня, дозу вакцини Pfizer отримають:
- президентка Словаччини Зузана Чапутова;
- деякі міністри та члени парламенту.
Вакцинація у Словаччині / Фото Nový čas
Словаччина отримала вакцину
Словаччина вже отримала 10 тисяч доз вакцини. Всього у країни є угоди на закупівлю 18 мільйонів доз при населенні в 5,45 мільйона осіб. Очікується, що для усіх, хто не потрапляє до групи ризику, вакцина буде доступна до Великодня у квітні 2021 року.
У Словаччині розпочали вакцинування / Фото Nový čas
Вакцинація в Євросоюзі: що відомо
- Вакцину від коронавірусної інфекції доставили в усі країни Європейського Союзу.
- Першою в Євросоюзі почала вакцинацію Угорщина.
- Також прищеплювати почали і в Німеччині, де дози препарату Pfizer отримали жителі і працівники будинку пристарілих.
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