Масштабне тестування

Органи місцевого самоврядування у великих містах, зокрема Пекін, протестували на COVID-19 мільйони жителів.

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Закриті житлові квартали

Уряд офіційно наказав впровадити карантин у центральному місті Чжучжоу в провінції Хунань – уже з понеділка понад 1,2 мільйона жителів повинні залишатися вдома під суворим карантином впродовж наступних трьох днів.

За даними Сіньхуа, з неділі в районі Юндін в Чжанцзяцзі, який є популярним туристичним напрямком, закриті всі житлові мікрорайони в міській частині, де проживає 1,5 мільйона людей.

Причина карантину – штам Дельта

У зв'язку з останнім спалахом коронавірусу влада міста вимагає від усіх туристів проходити тестування на коронавірус – тестів повинно бути три, зокрема аналіз на нуклеїнові кислоти коронавірусу нового типу і аж тоді людям дозволено покинути місто.

В останні дні кілька китайських міст повідомили про різке зростання захворюваності COVID-19. Деякі з цих випадків були пов'язані з поїздками в Чжанцзяцзе.

Водночас Пекін узагалі заборонив туристам в'їзд до столиці, а потрапити в місто можуть лише туристи за наявності негативного тесту на нуклеїнові кислоти.

Довідка: За даними Worldometer, у Китаї з початку пандемії коронавірусу зафіксували понад 93 тисячі випадків COVID-19, з них близько 5 тисяч – летальних.

Що відомо про штам Дельта? Вперше цей варіант коронавірусу виявили в Індії. Відтоді він швидко поширився у інших країнах світу. ВООЗ оголосила Дельту міжнародною загрозою через численні занепокоєння. Нові дослідження Вперше цей варіант коронавірусу виявили в Індії. Відтоді він швидко поширився у інших країнах світу. ВООЗ оголосила Дельту міжнародною загрозою через численні занепокоєння. Нові дослідження підтвердили небезпеку штаму – Дельту можна порівняти із заразністю таких хвороб як вітрянка та кір. Крім того, переносити його можуть як невакциновані, так і повністю щеплені від коронавірусу люди.

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