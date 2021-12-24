Госпіталізували із вітрянкою, але стан різко погіршувався

17-річний Віктор потрапив до районної лікарні з вітрянкою. Однак після лікування краще йому не ставало.

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Мати хлопця Олена Боднар розповіла, що її син відмовлявся від їжі та навіть води.

Тоді хлопця перевели до Західноукраїнського дитячого медцентру у Львові. Його тиск був критично низьким, а сатурація знизилася до 70%.

Виявилося, що він переніс COVID

Медики відразу зробили йому тест на антиген. Тоді й з'ясувалося, що крім вітрянки хлопець безсимптомно переніс ще й COVID-19. Саме він дав таке ускладнення.

Через кілька днів перебування в реанімації медики діагностували мозкову кому. Юнака під'єднали до спеціального апарату, який очищає кров.

Що саме було з хлопцем? Він був у мозковій комі, із нирковою, печінковою, серцевою, дихальною недостатністю та важким дефіцитом тромбоцитів. Хлопцеві поставили діагноз – мультисистемний запальний синдром, або як його ще називають Kawa COVID-19. Це є наслідком перенесеного коронавірусу.

Мультисистемний запальний синдром може виникнути через 4 – 6 тижнів після перенесеної коронавірусної інфекції,

– зазначила лікарка Віта Волощук.

Довідка. Медики кажуть, що подібний посткоронавірусний синдром у дітей не рідкість. Лише у Львівській області зафіксували понад 20 таких випадків.

"Згасав на очах"

Мама хлопця розповіла, що "він пробув у комі три доби, і згасав на очах". Мозкова кома тривала кілька діб, а потім ще тиждень у нього залишалося порушення свідомості.

Після тривалого і дорогого лікування підлітка, на щастя, медикам вдалося врятувати. Стан хлопця зараз нормалізувався, він почувається добре. Зараз єдине, що нагадує про хворобу у Віктора – це проблеми із ногою, адже розвинувся неврит стегнового нерва.

Лікування мультисистемного синдрому у Віктора обійшлося лікарні в пів мільйона гривень.