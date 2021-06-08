Три країни ЄС виділили для України понад 35 мільйонів захисних масок та апарати ШВЛ

Бельгія, Німеччина та Словаччина запропонували Україні засоби індивідуального захисту та апарати ШВЛ для боротьби з пандемією COVID-19.

Допомога включає понад 35 мільйонів захисних масок, 24 апарати ШВЛ, 10 тисяч захисних костюмів та окулярів.

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Три держави-члени ЄС – Бельгія, Німеччина та Словаччина – нещодавно запропонували Україні засоби індивідуального захисту та апарати ШВЛ для боротьби з пандемією COVID-19. Допомога включає понад 35 млн захисних масок, 24 апарати ШВЛ, 10 тисяч захисних костюмів та окулярів,

– повідомила пресслужба.

ЄС координує допомогу для України через свій Центр реагування на надзвичайні ситуації.

Бельгія запропонувала Україні 500 тисяч масок KN95 та 2 млн хірургічних масок;

запропонувала Україні 500 тисяч масок KN95 та 2 млн хірургічних масок; Німеччина – 25 мільйонів хірургічних масок, 7 977 000 масок FFP2 та 24 апарати ШВЛ;

– 25 мільйонів хірургічних масок, 7 977 000 масок FFP2 та 24 апарати ШВЛ; Словаччина – по 10 тисяч захисних костюмів, хірургічних масок, масок FFP2 та захисних окулярів.

"Я хочу подякувати країнам-членам ЄС за підтримку України в боротьбі з COVID-19. Ми повністю солідарні з нашими найближчими сусідами. Наш Координаційний центр реагування на надзвичайні ситуації відстежує поточні обставини і готовий спрямовувати допомогу надалі", – сказав Янез Ленарчич, європейський комісар з питань врегулювання криз.