Понад мільйон українців отримали захист проти COVID-19
За даними Міністерства охорони здоров'я, за минулу добу одну дозу отримали 321 людина, дві дози, тобто отримали повний захист – 1 004 людини.
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Від початку вакцинальної кампанії щеплено 978 354 особи, з них отримали 1 дозу – 978 352 особи, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 75 787 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном).
Загалом проведено 1 054 139 щеплень.
Протягом доби працювали:
- 28 мобільних бригад
- 17 пункти щеплення
Темпи вакцинації
- Нагадаємо, стартувала вакцинація проти коронавірусу в Україні 24 лютого. Щеплювати українців почали препаратом індійського виробництва CoviShield за ліцензією компанії AstraZeneca. Перша партія вакцин прибула 23 лютого.
- 25 березня до України прибула китайська вакцина виробництва компанії Sinovac.
- Згодом, 16 квітня прибула також партія вакцин виробництва Pfizer/BioNTech – країна отримала 117 тисяч доз.
- 9 травня до України прибула нова партія вакцини CoronaVac.
- У МОЗ неодноразово наголошували, що темпи вакцинації в Україні будуть пришвидшуватись з новими поставками препарату в країну.