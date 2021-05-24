Три місяці з початку вакцинації: скільки українців захищено проти COVID-19

24 травня 2021 , 07:33
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Джерело:

МОЗ України

Станом на 24 травня 2021 року в Україні проти коронавірусу щеплено 1 054 139 людей. Впродовж минулої доби першу дозу вакцини отримали 1 325 людей.

Понад мільйон українців отримали захист проти COVID-19

За даними Міністерства охорони здоров'я, за минулу добу одну дозу отримали 321 людина, дві дози, тобто отримали повний захист – 1 004 людини. 

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Від початку вакцинальної кампанії щеплено 978 354 особи, з них отримали 1 дозу – 978 352 особи, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 75 787 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном).

Загалом проведено 1 054 139 щеплень. 

Протягом доби працювали:

  • 28 мобільних бригад
  • 17 пункти щеплення
Станом на 24 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 584 464 людини.

Темпи вакцинації

  • Нагадаємо, стартувала вакцинація проти коронавірусу в Україні 24 лютого. Щеплювати українців почали препаратом індійського виробництва CoviShield за ліцензією компанії AstraZeneca. Перша партія вакцин прибула 23 лютого.
  • 25 березня до України прибула китайська вакцина виробництва компанії Sinovac.
  • Згодом, 16 квітня прибула також партія вакцин виробництва Pfizer/BioNTech – країна отримала 117 тисяч доз. 
  • 9 травня до України прибула нова партія вакцини CoronaVac. 
  • У МОЗ неодноразово наголошували, що темпи вакцинації в Україні будуть пришвидшуватись з новими поставками препарату в країну. 
Автор: Анастасія Лукашевська