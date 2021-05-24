Три місяці з початку вакцинації: скільки українців захищено проти COVID-19

Станом на 24 травня 2021 року в Україні проти коронавірусу щеплено 1 054 139 людей. Впродовж минулої доби першу дозу вакцини отримали 1 325 людей.

Понад мільйон українців отримали захист проти COVID-19

За даними Міністерства охорони здоров'я, за минулу добу одну дозу отримали 321 людина, дві дози, тобто отримали повний захист – 1 004 людини.

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Від початку вакцинальної кампанії щеплено 978 354 особи, з них отримали 1 дозу – 978 352 особи, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 75 787 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном).

Загалом проведено 1 054 139 щеплень.

Протягом доби працювали:

28 мобільних бригад

17 пункти щеплення

Темпи вакцинації

Нагадаємо, стартувала вакцинація проти коронавірусу в Україні 24 лютого. Щеплювати українців почали препаратом індійського виробництва CoviShield за ліцензією компанії AstraZeneca. Перша партія вакцин прибула 23 лютого.

25 березня до України прибула китайська вакцина виробництва компанії Sinovac.

Згодом, 16 квітня прибула також партія вакцин виробництва Pfizer/BioNTech – країна отримала 117 тисяч доз.

9 травня до України прибула нова партія вакцини CoronaVac.

У МОЗ неодноразово наголошували, що темпи вакцинації в Україні будуть пришвидшуватись з новими поставками препарату в країну.

Станом на 24 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 584 464 людини.