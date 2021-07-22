Розробили три нові вакцини проти COVID-19: одна з них із листя тютюну

Таїланд заявив про фінальний етап випробування трьох нових вакцин. Ймовірно, представити на ринку препарати зможуть уже в наступному році.

Що відомо про вакцини

Над розробкою нових вакцин працюють абсолютно різні фахівці. Препарати перебувають на останніх етапах досліджень, ймовірно, вони будуть ефективні проти мутованих версій коронавірусу.

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Першу вакцину – ChulaCov19 або ж CU-Cov19 розробили фахівці факультетів Університету Чулалонгкорн й і Університету Пенсільванії. Препарат створено на основі матричної рибонуклеїнової кислоти (мРНК). Друга фаза випробувань стартує уже в серпні.

розробили фахівці факультетів Університету Чулалонгкорн й і Університету Пенсільванії. Препарат створено на основі матричної рибонуклеїнової кислоти (мРНК). Друга фаза випробувань стартує уже в серпні. Друга вакцина – HXP-GPO Vac розроблена в рамках співпраці Державної фармацевтичної організації Таїланду, Університету Махідол та інституту PATH. Наразі вакцина перебуває на стадії випробувань на людях.

розроблена в рамках співпраці Державної фармацевтичної організації Таїланду, Університету Махідол та інституту PATH. Наразі вакцина перебуває на стадії випробувань на людях. Третій препарат – Baiya SARS-CoV-1 Vax 1 – з листя тютюну, створили фахівці компанії Baiya Phytopharm й Університету Чулалонгкорн. На сьогодні компанія повідомила про старт випробування на людях.

Нагадаємо, Ізраїль збирається стати першою країною у світі, яка випробує вже розроблену пероральну вакцину проти COVID-19. Препарат буде у формі капсул.

Наразі у ЄС схвалили для застосування вакцини проти COVID-19 компаній Johnson & Johnson, Pfizer/BioNTech, Moderna і Oxford/AstraZeneca.

Дані про вакцини проти коронавірусу / Інфографіка 24 канал