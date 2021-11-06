Міністерство охорони здоров'я оновило розподіл регіонів на карантинні зони.

Увага До таких навантажень не готове жодне місто: лікар розповів про медичний колапс в Україні

Наразі у жовтій зоні перебувають:

Закарпатська область; Кіровоградська область; Тернопільська область.

У більш суворій помаранчевій зоні наразі такі регіони:

Вінницька область; Волинська область; Полтавська область; Харківська область; Черкаська область; Чернівецька область.

У червоній зоні перебувають:

місто Київ; Дніпропетровська область; Донецька область; Житомирська область; Запорізька область; Івано-Франківська область; Київська область; Луганська область; Львівська область; Миколаївська область; Одеська область; Рівненська область; Сумська область; Херсонська область; Хмельницька область; Чернігівська область.

Карантинні зони в Україні станом на 6 листопада / Інфографіка МОЗ