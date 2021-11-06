Три області залишаються у жовтій зоні: актуальна карта МОЗ

6 листопада 2021 , 13:58
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Джерело:

МОЗ

В Україні станом на 6 листопада лише три області залишаються у жовтій зоні епідемічної небезпеки. Натомість у червоній – Київ та 15 областей.

Міністерство охорони здоров'я оновило розподіл регіонів на карантинні зони. 

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Наразі у жовтій зоні перебувають:

  1. Закарпатська область;
  2. Кіровоградська область;
  3. Тернопільська область.

У більш суворій помаранчевій зоні наразі такі регіони:

  1. Вінницька область;
  2. Волинська область;
  3. Полтавська область;
  4. Харківська область;
  5. Черкаська область;
  6. Чернівецька область.

У червоній зоні перебувають:

  1. місто Київ;
  2. Дніпропетровська область;
  3. Донецька область;
  4. Житомирська область;
  5. Запорізька область;
  6. Івано-Франківська область;
  7. Київська область;
  8. Луганська область;
  9. Львівська область;
  10. Миколаївська область;
  11. Одеська область;
  12. Рівненська область;
  13. Сумська область;
  14. Херсонська область;
  15. Хмельницька область;
  16. Чернігівська область.

Карантинні зони в Україні станом на 6 листопада / Інфографіка МОЗ

Яка захворюваність на коронавірус в Україні

Впродовж минулої доби підтвердили 25 063 випадки захворювання на COVID-19. До лікарень госпіталізували 5 057 людей з вираженими симптомами коронавірусу. Від ускладнень недуги померли 793 пацієнти. Найбільше нових випадків інфікування коронавірусом COVID-19 зафіксували у Дніпропетровській (2616), Одеській (2177), Харківській (1535), Львівській (1465) областях та Києві (1426)
Автор: Анастасія Лукашевська