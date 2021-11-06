Три області залишаються у жовтій зоні: актуальна карта МОЗ
6 листопада 2021 , 13:58Читать новость на русском
Джерело:МОЗ
В Україні станом на 6 листопада лише три області залишаються у жовтій зоні епідемічної небезпеки. Натомість у червоній – Київ та 15 областей.
Міністерство охорони здоров'я оновило розподіл регіонів на карантинні зони.
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Наразі у жовтій зоні перебувають:
- Закарпатська область;
- Кіровоградська область;
- Тернопільська область.
У більш суворій помаранчевій зоні наразі такі регіони:
- Вінницька область;
- Волинська область;
- Полтавська область;
- Харківська область;
- Черкаська область;
- Чернівецька область.
У червоній зоні перебувають:
- місто Київ;
- Дніпропетровська область;
- Донецька область;
- Житомирська область;
- Запорізька область;
- Івано-Франківська область;
- Київська область;
- Луганська область;
- Львівська область;
- Миколаївська область;
- Одеська область;
- Рівненська область;
- Сумська область;
- Херсонська область;
- Хмельницька область;
- Чернігівська область.
Карантинні зони в Україні станом на 6 листопада / Інфографіка МОЗ