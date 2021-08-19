Три випадки рідкісної хвороби після укусів комарів зафіксували у Києві у 2021 році

Від початку 2021 року у столиці зафіксували 3 випадки дірофіляріозу. Це рідкісна хвороба, яка передається через укуси комарів.

Такі дані оприлюднили ще 7 серпня. Втім, станом на 19 серпня вони досі залишаються актуальними. Це підтвердили у Київському центрі контролю та профілактики захворювань МОЗ.

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Чим небезпечна хвороба

Як відомо, захворювання провокують паразити, відомі як круглі гельмінти Dirofilaria (звідки й походить назва недуги). Вони можуть вражати як тварин, так і людей. На місці укусу комара-переносника утворюється підшкірний вузол.

Дірофіляріоз – основні симптоми набряк;

почервоніння ;

пухлина.

Ці паразити можуть мігрувати під шкірою людини на відстань до 30 сантиметрів. При цьому, від моменту зараження до виникнення пухлини може пройти не менше 1 місяця, а іноді – і 2 років. Витягують паразита хірургічним шляхом.

Цьогоріч у Києві витягли гельмінтів у розмірі 11, 7 і 12 сантиметрів.

Інші рідкісні недуги через комарів

Також, як повідомили у відомстві, у столиці зафіксували ще такі паразитарні захворювання, що рідко зустрічаються:

З випадки гельмінтозів;

2 випадки стронгілоїдозу.

Загальна статистика

Загалом у першому півріччі 2021 року в Києві зареєстрували 279 випадків паразитарних захворювань (за аналогічний період 2020 року – 594 випадки захворювання). Тож, показник захворюваності на 100 тисяч населення знизився на 59,94%.

Тобто, за вказаний період спостерігається зниження показників захворювання населення Києва на паразитози,

– наголосили у Київському міському ЦКПХ МОЗ.

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