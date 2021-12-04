Вірус виявили у 10-річного хлопчика. Він зі своєю сім'єю перебував на карантині після прибуття рейсом репатріації.
До теми Як тримати імунітет у тонусі цілий рік
Відомо, що сім'я прилетіла з Нової Зеландії.
Ми готувалися до того часу, коли знову відкриємо наші кордони. Наші режими випробувань показали цінність підготовки, виявивши цей випадок на кордоні,
– заявив прем'єр-міністр Марк Браун.
Яким чином Острови Кука так довго захищались від COVID-19
Острівна держава ізолювала себе від решти світу одразу на початку пандемії. На певний проміжок часу сполучення з Новою Зеландією відновили, але одразу припинили після того, як в Окленді спалахнув COVID-19.
Вакцинація також могла зіграти свою роль
- На Островах Кука проживає близько 17 тисяч людей. При цьому там один із найвищих показників вакцинації у світі.
- Так, 96% дорослого населення повністю імунізовані проти COVID-19.
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