Тримали оборону 2 роки: на віддалених Островах Кука виявили перший випадок COVID-19

У суботу, 4 грудня, на Островах Кука зареєстрували перший випадок коронавірусу з початку пандемії. Недугу "привіз з собою" маленький хлопчик.

Вірус виявили у 10-річного хлопчика. Він зі своєю сім'єю перебував на карантині після прибуття рейсом репатріації.

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Відомо, що сім'я прилетіла з Нової Зеландії.

Ми готувалися до того часу, коли знову відкриємо наші кордони. Наші режими випробувань показали цінність підготовки, виявивши цей випадок на кордоні,

– заявив прем'єр-міністр Марк Браун.

Яким чином Острови Кука так довго захищались від COVID-19

Острівна держава ізолювала себе від решти світу одразу на початку пандемії. На певний проміжок часу сполучення з Новою Зеландією відновили, але одразу припинили після того, як в Окленді спалахнув COVID-19.

Вакцинація також могла зіграти свою роль

На Островах Кука проживає близько 17 тисяч людей. При цьому там один із найвищих показників вакцинації у світі.

Так, 96% дорослого населення повністю імунізовані проти COVID-19.

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