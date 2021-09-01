Тривалість сну впливає на ризик деменції

Поганий сон – один з факторів ризику деменції, нормалізація ж сну може запобігати розвитку недоумства. З цієї причини учені приділяють пильну увагу дослідженням впливу сну на здоров'я мозку.

Автори нового дослідження зіставили характеристики сну літніх людей з показниками біомаркерів ризику деменції та станом когнітивного здоров'я.

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Нове дослідження впливу сну

У дослідженні вчені проаналізували дані отримані при обстеженні 4417 осіб у віці 65 – 85 років. Всі вони пройшли позитронно-емісійну томографію (ПЕТ) для виявлення відкладень білка бета-амілоїду в головному мозку. Цей білок нині вважають маркером прогресування хвороби Альцгеймера.

При ній цей білок починає відкладатися в тканинах головного мозку у вигляді бляшок. Однак його можна виявити й у частини здорових літніх людей. Раніше вчені висували гіпотези, що сон може сприяти обмеженню синтезу бета-амілоїду, а також поліпшенню його виведення з мозку.

Сон знижує ризик хвороби Альцгеймера

В учасників дослідження, які спали мало (за критеріями дослідження – менш 6 годин на добу) або багато (довше 9 годин) вчені виявили більше ознак депресії та когнітивних порушень, ніж у тих, хто спав рекомендовану кількість часу (7 – 8 годин).

Режим сну був пов'язаний і з відкладеннями бета-амілоїду в головному мозку: через недосипання його було більше, ніж при нормальному сні. Однак сон довше 9 годин на добу, не збільшував його кількість.

Що впливає на якість сну

З факторів способу життя на тривалість сну впливало вживання алкоголю. Чим частіше пили учасники, тим більше вони спали. Водночас кількість кофеїну, отримана протягом дня, не пов'язана з тривалістю сну. Також вчені виявили, що довше спали жінки та люди, які вчилися більшу кількість років.

Як покращити сон

Джерело: Family doctor