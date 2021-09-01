Тривалість сну впливає на ризик деменції
Джерело:CNN
Поганий сон – один з факторів ризику деменції, нормалізація ж сну може запобігати розвитку недоумства. З цієї причини учені приділяють пильну увагу дослідженням впливу сну на здоров'я мозку.
Автори нового дослідження зіставили характеристики сну літніх людей з показниками біомаркерів ризику деменції та станом когнітивного здоров'я.
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Нове дослідження впливу сну
У дослідженні вчені проаналізували дані отримані при обстеженні 4417 осіб у віці 65 – 85 років. Всі вони пройшли позитронно-емісійну томографію (ПЕТ) для виявлення відкладень білка бета-амілоїду в головному мозку. Цей білок нині вважають маркером прогресування хвороби Альцгеймера.
При ній цей білок починає відкладатися в тканинах головного мозку у вигляді бляшок. Однак його можна виявити й у частини здорових літніх людей. Раніше вчені висували гіпотези, що сон може сприяти обмеженню синтезу бета-амілоїду, а також поліпшенню його виведення з мозку.
Сон знижує ризик хвороби Альцгеймера
В учасників дослідження, які спали мало (за критеріями дослідження – менш 6 годин на добу) або багато (довше 9 годин) вчені виявили більше ознак депресії та когнітивних порушень, ніж у тих, хто спав рекомендовану кількість часу (7 – 8 годин).
Режим сну був пов'язаний і з відкладеннями бета-амілоїду в головному мозку: через недосипання його було більше, ніж при нормальному сні. Однак сон довше 9 годин на добу, не збільшував його кількість.
Що впливає на якість сну
З факторів способу життя на тривалість сну впливало вживання алкоголю. Чим частіше пили учасники, тим більше вони спали. Водночас кількість кофеїну, отримана протягом дня, не пов'язана з тривалістю сну. Також вчені виявили, що довше спали жінки та люди, які вчилися більшу кількість років.
Як покращити сон
Джерело: Family doctor
- Лягайте спати в один і той же час кожен день, включаючи вихідні.
- Перерви на денний сон не мають бути довшими 20 хвилин.
- Не читайте, не їжте і не дивіться телевізор в ліжку.
- Уникайте кофеїну протягом 8 годин перед сном.
- Не приймайте алкоголь і не паліть вечорами. Алкоголь може допомогти заснути, але він може призвести до пробудження серед ночі.
- Якщо ви не можете заснути протягом пів години, не залишайтеся в ліжку. Встаньте, ідіть в іншу кімнату і спробуйте зайнятися чимось заспокійливим. Це може бути читання або прослуховування музики. Після цього знову спробуйте заснути.
- Намагайтеся підтримувати активність кожен день. Вправи допоможуть спати краще.