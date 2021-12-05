Вони проаналізували доступні препарати і з'ясували, що є сполука, яка скорочує об'єм пухлини та збільшує тривалість життя. Значних результатів вдалося досягти на доклінічних моделях мишей.

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Препарат збільшив тривалість життя під час раку підшлункової на 50%

Аналізуючи препарати, фахівці визначили сполуку ATI-450, яка посилює чутливість клітин раку до хімієтерапевтичних препаратів та одночасно знижує побічні ефекти від лікування.

ATI-450 є протизапальним засобом і зараз тестується в межах клінічних досліджень проти ревматоїдного артриту.

Як працює препарат? У випадку раку підшлункової залози, препарат ефективний завдяки інгібуванню (сповільненню) молекули MK2. Зазвичай вона надактивна і сприяє адаптації та виживанню пухлинних клітин.

Вчені вводили ATI-450 у комбінації з хімієтерапією. Це скоротило обсяг пухлин у мишей приблизно наполовину і збільшило тривалість життя також на 50%. Цього ефекту досягли через підвищення чутливості клітин раку до хімієтерапії та одночасного зниження ризиків побічних ефектів.

Довідка. Зниження побічних ефектів пов'язане із протизапальними властивостями сполуки, уточнили автори.

Дослідження на людях

Ліки вже тестують і перевіряють, наскільки вони безпечні для людини в межах інших клінічних досліджень. Тож тому вчені покладають великі надії на новий підхід у лікуванні одного з найбільш смертельних типів онкологічних захворювань.

Чому рак підшлункової залози такий небезпечний

Смертність при пухлини підшлункової залози дуже висока з двох причин:

її складно виявити на ранніх стадіях.

лише кожен третій пацієнт реагує на хімієтерапію і показує клінічні поліпшення.

Тим часом навіть хороша реакція на лікування не позбавляє від побічних ефектів (нерідко це причина припинення терапії), тому вчені з Вашингтонського університету й стали шукати варіанти для розв'язання цих проблем.

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Раніше інша група вчених показала, що доступний антидепресант пригнічує ріст пухлини підшлункової миші, а деяких особин повністю виліковує від раку.

Довідка. Препарат ATI-450, використаний у цих дослідженнях, надала Aclaris Therapeutics – біофармацевтична компанія, яка розробляє низку нових ліків для задоволення потреб пацієнтів із імунозапальними захворюваннями. Дослідження підтримали у Національному інституті здоров'я (NIH).