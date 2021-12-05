Вони проаналізували доступні препарати і з'ясували, що є сполука, яка скорочує об'єм пухлини та збільшує тривалість життя. Значних результатів вдалося досягти на доклінічних моделях мишей.
До теми Вроджений та набутий імунітет: у чому різниця
Препарат збільшив тривалість життя під час раку підшлункової на 50%
Аналізуючи препарати, фахівці визначили сполуку ATI-450, яка посилює чутливість клітин раку до хімієтерапевтичних препаратів та одночасно знижує побічні ефекти від лікування.
ATI-450 є протизапальним засобом і зараз тестується в межах клінічних досліджень проти ревматоїдного артриту.
Як працює препарат? У випадку раку підшлункової залози, препарат ефективний завдяки інгібуванню (сповільненню) молекули MK2. Зазвичай вона надактивна і сприяє адаптації та виживанню пухлинних клітин.
Вчені вводили ATI-450 у комбінації з хімієтерапією. Це скоротило обсяг пухлин у мишей приблизно наполовину і збільшило тривалість життя також на 50%. Цього ефекту досягли через підвищення чутливості клітин раку до хімієтерапії та одночасного зниження ризиків побічних ефектів.
Дослідження на людях
Ліки вже тестують і перевіряють, наскільки вони безпечні для людини в межах інших клінічних досліджень. Тож тому вчені покладають великі надії на новий підхід у лікуванні одного з найбільш смертельних типів онкологічних захворювань.
Чому рак підшлункової залози такий небезпечний
Смертність при пухлини підшлункової залози дуже висока з двох причин:
- її складно виявити на ранніх стадіях.
- лише кожен третій пацієнт реагує на хімієтерапію і показує клінічні поліпшення.
Тим часом навіть хороша реакція на лікування не позбавляє від побічних ефектів (нерідко це причина припинення терапії), тому вчені з Вашингтонського університету й стали шукати варіанти для розв'язання цих проблем.
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Раніше інша група вчених показала, що доступний антидепресант пригнічує ріст пухлини підшлункової миші, а деяких особин повністю виліковує від раку.